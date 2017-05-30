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Казиков: вопрос акклиматизации станет основным при подготовке сборной России к ОИ-2020

Спорт
30 мая, 12:18 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Игорь Беляев

Представитель ОКР сообщил, что уже сейчас ряд российских команд по разным видам спорта высказывает мнение о необходимости проведения учебно-тренировочных сборов непосредственно в Японии

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Игорь Казиков

Игорь Казиков

© ИТАР-ТАСС/Владимир Астапкович

ТОКИО, 30 мая. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Грамотная акклиматизация спортсменов сборной России станет важнейшим аспектом финальной части их подготовки к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил руководитель главного управления по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях Олимпийского комитета России (ОКР) Игорь Казиков.

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"Уже сегодня мы задумываемся о том, как проводить заключительный этап подготовки, - отметил он. - И мы уже сделали первый выезд на Дальний Восток, чтобы во Владивостоке, Хабаровске, на Камчатке провести тренировочные сборы и пройти часовую акклиматизацию". По словам Казикова, такой же подход будет использоваться и непосредственно перед токийской Олимпиадой, чтобы после соответствующей акклиматизации на Дальнем Востоке на заключительном этапе уже ехать в Японию.

Собеседник агентства сообщил, что уже сейчас ряд российских команд по разным видам спорта высказывает мнение о необходимости проведения учебно-тренировочных сборов непосредственно в Японии. "Мы хорошо помним Олимпиаду 1964 года в Токио, а затем в Саппоро в 1972 году, когда мы в общем-то промахнулись с акклиматизацией, и выступления на этих Играх были не самыми удачными, - отметил он. - С тех пор прошло много времени, наши тренеры и спортсмены научились моделировать процесс подготовки к соревнованиям с учетом временной акклиматизации". Казиков выразил уверенность в том, что для того, чтобы правильно выстроить процесс подготовки с учетом имеющегося опыта, время есть.

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Представитель ОКР рассказал, что во вторник российская делегация смогла ознакомиться с ходом подготовки к Олимпиаде и работой оргкомитета "Токио-2020". "Хотел бы сказать, что японский оргкомитет сегодня практически полностью знает, что нужно делать для того, чтобы Игры прошли успешно", - отметил он. Казиков рассказал, что подготовка к Играм японской стороны идет по двум направлениям - строительство новых объектов и реконструкция тех, которые были построены к Олимпиаде 1964 года. "Масштабы строительства объектов серьезные, но я думаю, что все будет построено в срок", - добавил он.

Собеседник агентства также высоко оценил систему так называемых предолимпийских недель (тестовых турниров), подготовленную японцами. "За год до Игр будет первая волна, потом за полгода вторая и уже непосредственно в год проведения Игр на последнем этапе еще одна - спортсмены смогут опробовать объекты и то оборудование, которое будет использоваться непосредственно на Играх. Это очень важный для нас момент", - подчеркнул он.

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