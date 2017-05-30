Лукашенко заявил о необходимости оптимизации системы обучения тренерских кадров в стране

МИНСК, 30 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии и Национального олимпийского комитета (НОК) Александр Лукашенко считает необходимым оптимизировать систему обучения тренерских кадров в стране. Об этом он заявил во вторник, выступая на олимпийском собрании НОК.

"Мы вынуждены десятками завозить тренеров из-за рубежа и за огромные деньги. Я не против заимствования чужого передового опыта. Пусть работают консультантами, но вокруг каждого из них должны расти белорусские кадры", - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство Белта.

По его словам, с иностранца спрос почти никакой. "Нуждается в оптимизации система обучения тренерских кадров. Честно говоря, этот вопрос уже набил оскомину, мы сотнями штампуем их в университете. Существует целая высшая школа тренеров, институт переподготовки и повышения квалификации, а где высококлассные специалисты?" - задался вопросом Лукашенко.

"Нужна интегрированная система непрерывной подготовки и повышения квалификации тренеров", - добавил глава государства.