Лукашенко заявил о необходимости оптимизации системы обучения тренерских кадров в стране

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МИНСК, 30 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии и Национального олимпийского комитета (НОК) Александр Лукашенко считает необходимым оптимизировать систему обучения тренерских кадров в стране. Об этом он заявил во вторник, выступая на олимпийском собрании НОК.
"Мы вынуждены десятками завозить тренеров из-за рубежа и за огромные деньги. Я не против заимствования чужого передового опыта. Пусть работают консультантами, но вокруг каждого из них должны расти белорусские кадры", - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство Белта.
По его словам, с иностранца спрос почти никакой. "Нуждается в оптимизации система обучения тренерских кадров. Честно говоря, этот вопрос уже набил оскомину, мы сотнями штампуем их в университете. Существует целая высшая школа тренеров, институт переподготовки и повышения квалификации, а где высококлассные специалисты?" - задался вопросом Лукашенко.
"Нужна интегрированная система непрерывной подготовки и повышения квалификации тренеров", - добавил глава государства.