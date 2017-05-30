Укладка нового газона на стадионе "Санкт-Петербург" завершена

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Укладка нового газона на стадионе "Санкт-Петербург" ("Зенит-Арена") завершена. Об этом ТАСС сообщил источник в администрации города.
"Да, уже идет прошивка", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос ТАСС о завершении укладки газона.
Ранее администрация города сообщала, что все работы по установке нового газона на стадионе завершатся 12-13 июня, они будут выполнены за счет футбольного клуба "Зенит".
Решение об обновлении газона санкт-петербургской арены было принято 19 мая. Техническое задание было разработано ФК "Зенит".
Первый матч на стадионе "Санкт-Петербург", вмещающем 68 тысяч зрителей, состоялся 22 апреля, это была игра чемпионата России, в которой "Зенит" со счетом 2:0 обыграл екатеринбургский "Урал". 7 мая на новой арене прошла вторая игра, в которой "Зенит" потерпел поражение от грозненского "Терека" (0:1). Третий тестовый матч между "Зенитом" и "Краснодаром" на стадионе не состоялся в связи с неудовлетворительным качеством поля, игру перенесли на стадион "Петровский". Планировалось, что данное решение позволит полностью подготовить поле "Санкт-Петербурга" к матчам Кубка конфедераций и уберечь молодой газон от дополнительной нагрузки.
Стадион "Санкт-Петербург" примет четыре матча Кубка конфедераций, в частности, игру открытия и финал. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля.