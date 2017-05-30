Стадион в Новгороде не будет достроен из-за решения "Тосно" проводить матчи в Петербурге

Ляйтеншторфер: Черчесов в бытность вратарем "Тироля" однажды чуть не подрался с тренеромСпорт 30 мая, 14:05
Электровоз "Гранит" получил сертификат Таможенного союзаТранспорт 30 мая, 14:04
Первопроходцы и пионеры: Россия и США готовы сотрудничать в рамках "Диалога Форт Росс"Северо-Запад 30 мая, 14:00
Аэропорт Домодедово улучшил систему безопасности на входе в зданиеМосква 30 мая, 13:54
Колобков выступил с докладом перед сенаторами Совета ФедерацииСпорт 30 мая, 13:52
Росприроднадзор подал иск к Омскому НПЗ из-за выбросов в мартеСибирь 30 мая, 13:43
Российский паралимпиец Сычев дисквалифицирован на два года за допингСпорт 30 мая, 13:42
Абэ: диалог с КНДР ради диалога не имеет смыслаМеждународная панорама 30 мая, 13:41
ФК "Балтика" подпишет новый контракт с главным тренером Черевченко по схеме "1+1"Спорт 30 мая, 13:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 30 мая. /Корр. ТАСС Юлия Генерозова/. Второй этап реконструкции стадиона "Электрон" в Великом Новгороде стоимостью 300 млн рублей не состоится, причиной тому стала смена домашнего поля футбольной командой "Тосно". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства Новгородской области.
27 мая стало известно, что "Тосно" заключил контракт со стадионом "Петровский" на проведение матчей Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) сезона-2017/18.
"Следующим этапом реконструкции стадиона "Электрон" в Великом Новгороде станет строительство спортивно- тренировочного комплекса. После завершения реконструкции акцент в работе стадиона будет сделан на развитии детско- юношеского спорта в области", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что на базе стадиона создана спортивная школа по футболу, в которой занимаются более 200 детей и подростков. В состав комплекса войдут два универсальных спортивных зала, залы общефизической подготовки и фитнеса, а также тренажерный зал. Стоимость строительства составит 302,2 млн рублей (154 млн поступят из федерального бюджета, 148,2 млн рублей выделит областной бюджет). Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2018 году.
"В той ситуации, которая сложилась после ухода команды "Тосно", мы должны думать о будущем новгородского молодежного футбола. В любом случае приоритет будет отдан развитию местного спорта", - сказал ТАСС врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин.
"Тосно" вышел в РФПЛ, заняв второе место в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Клуб был основан в 2013 году. Матчи чемпионата ФНЛ "Тосно" проводил на стадионе "Электрон" в Великом Новгороде. Однако Российский футбольный союз (РФС) и РФПЛ запретили команде выступать на данной арене, поскольку она не соответствует требованиям РФПЛ и потому что "Тосно" зарегистрирован как клуб не из Великого Новгорода, а из Ленинградской области.
Контракт на строительство трибун для стадиона "Электрон" в апреле получила московская строительная компания "Универсалстрой". Цена контракта составляла 300,6 млн рублей. Согласно документации, подрядчик должен был установить до 15 июля сборно-разборную трибуну на 3 тысячи мест, до 31 декабря 2017 года построить еще одну трибуну на 4 тысячи мест.
Ранее правительство Новгородской области уже аннулировало контракт стоимостью свыше 16 млн рублей на замену газона для стадиона.