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Стадион в Новгороде не будет достроен из-за решения "Тосно" проводить матчи в Петербурге

Спорт
30 мая, 12:41 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД /Корр. ТАСС, Юлия Генерозова

В пресс-службе уточнили, что на базе стадиона создана спортивная школа по футболу, в которой занимаются более 200 детей и подростков

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 30 мая. /Корр. ТАСС Юлия Генерозова/. Второй этап реконструкции стадиона "Электрон" в Великом Новгороде стоимостью 300 млн рублей не состоится, причиной тому стала смена домашнего поля футбольной командой "Тосно". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства Новгородской области.

27 мая стало известно, что "Тосно" заключил контракт со стадионом "Петровский" на проведение матчей Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) сезона-2017/18.

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"Тосно" заключил контракт со стадионом "Петровский" о проведении матчей РФПЛ

"Следующим этапом реконструкции стадиона "Электрон" в Великом Новгороде станет строительство спортивно- тренировочного комплекса. После завершения реконструкции акцент в работе стадиона будет сделан на развитии детско- юношеского спорта в области", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что на базе стадиона создана спортивная школа по футболу, в которой занимаются более 200 детей и подростков. В состав комплекса войдут два универсальных спортивных зала, залы общефизической подготовки и фитнеса, а также тренажерный зал. Стоимость строительства составит 302,2 млн рублей (154 млн поступят из федерального бюджета, 148,2 млн рублей выделит областной бюджет). Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2018 году.

Власти Новгорода будут думать о будущем местного футбола

"В той ситуации, которая сложилась после ухода команды "Тосно", мы должны думать о будущем новгородского молодежного футбола. В любом случае приоритет будет отдан развитию местного спорта", - сказал ТАСС врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин.

"Тосно" вышел в РФПЛ, заняв второе место в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Клуб был основан в 2013 году. Матчи чемпионата ФНЛ "Тосно" проводил на стадионе "Электрон" в Великом Новгороде. Однако Российский футбольный союз (РФС) и РФПЛ запретили команде выступать на данной арене, поскольку она не соответствует требованиям РФПЛ и потому что "Тосно" зарегистрирован как клуб не из Великого Новгорода, а из Ленинградской области.

Контракт на строительство трибун для стадиона "Электрон" в апреле получила московская строительная компания "Универсалстрой". Цена контракта составляла 300,6 млн рублей. Согласно документации, подрядчик должен был установить до 15 июля сборно-разборную трибуну на 3 тысячи мест, до 31 декабря 2017 года построить еще одну трибуну на 4 тысячи мест.

Ранее правительство Новгородской области уже аннулировало контракт стоимостью свыше 16 млн рублей на замену газона для стадиона.

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