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Лукашенко потребовал четкой и спланированной работы в сфере антидопинга

Спорт
30 мая, 12:40 UTC+3 МИНСК МИНСК 30, мая. /ТАСС

По его словам, борьбе с допингом в мире уделяется большое внимание, а международный спорт уже который год лихорадит от допинговых скандалов

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Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

© EPA/TATYANA ZENKOVICH

МИНСК, 30 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал, чтобы работа в сфере борьбы с допингом в стране стала более прозрачной и спланированной. Об этом он заявил, выступая на олимпийском собрании Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии.

"Каждый допинговый камень в наш огород больше не рассматривается как единичный случай. Все пытаются сложить это в систему, как сделали с Россией, а значит, мы должны быть умнее, прозрачнее, чтобы никто не усомнился в нашей чистоте", - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство Белта.

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По его словам, борьбе с допингом в мире уделяется большое внимание, а международный спорт уже который год лихорадит от допинговых скандалов. "К сожалению, нас эти проблемы тоже затронули, отметил президент.- Непонятная возня с медикаментами, мельдонием, лишение белорусских атлетов медалей Пекина и Лондона больно ударили по нашему авторитету".

Лукашенко подчеркнул, что нужна четкая, спланированная работа по профилактике "этого зла".

Он также отметил, что необходимо максимально задействовать потенциал Минздрава и Национальной академии наук в спортивной сфере. "Пусть изучают особенности климата, мест проведения соревнований, воздействия перелетов, индивидуально подбирают режим акклиматизации, спортивные базы для тренировок, вносят соответствующие коррективы в планы подготовки, делать это нужно не потом, а уже сейчас", - подчеркнул Лукашенко.

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