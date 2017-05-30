Лукашенко потребовал четкой и спланированной работы в сфере антидопинга

Ляйтеншторфер: Черчесов в бытность вратарем "Тироля" однажды чуть не подрался с тренеромСпорт 30 мая, 14:05
Электровоз "Гранит" получил сертификат Таможенного союзаТранспорт 30 мая, 14:04
Первопроходцы и пионеры: Россия и США готовы сотрудничать в рамках "Диалога Форт Росс"Северо-Запад 30 мая, 14:00
Аэропорт Домодедово улучшил систему безопасности на входе в зданиеМосква 30 мая, 13:54
Колобков выступил с докладом перед сенаторами Совета ФедерацииСпорт 30 мая, 13:52
Росприроднадзор подал иск к Омскому НПЗ из-за выбросов в мартеСибирь 30 мая, 13:43
Российский паралимпиец Сычев дисквалифицирован на два года за допингСпорт 30 мая, 13:42
Абэ: диалог с КНДР ради диалога не имеет смыслаМеждународная панорама 30 мая, 13:41
ФК "Балтика" подпишет новый контракт с главным тренером Черевченко по схеме "1+1"Спорт 30 мая, 13:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МИНСК, 30 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал, чтобы работа в сфере борьбы с допингом в стране стала более прозрачной и спланированной. Об этом он заявил, выступая на олимпийском собрании Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии.
"Каждый допинговый камень в наш огород больше не рассматривается как единичный случай. Все пытаются сложить это в систему, как сделали с Россией, а значит, мы должны быть умнее, прозрачнее, чтобы никто не усомнился в нашей чистоте", - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство Белта.
По его словам, борьбе с допингом в мире уделяется большое внимание, а международный спорт уже который год лихорадит от допинговых скандалов. "К сожалению, нас эти проблемы тоже затронули, отметил президент.- Непонятная возня с медикаментами, мельдонием, лишение белорусских атлетов медалей Пекина и Лондона больно ударили по нашему авторитету".
Лукашенко подчеркнул, что нужна четкая, спланированная работа по профилактике "этого зла".
Он также отметил, что необходимо максимально задействовать потенциал Минздрава и Национальной академии наук в спортивной сфере. "Пусть изучают особенности климата, мест проведения соревнований, воздействия перелетов, индивидуально подбирают режим акклиматизации, спортивные базы для тренировок, вносят соответствующие коррективы в планы подготовки, делать это нужно не потом, а уже сейчас", - подчеркнул Лукашенко.