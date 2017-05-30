Габулов проводит первую тренировку в составе сборной России по футболу на сборе в Австрии

НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ /Австрия/, 30 мая. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров, Антон Рассказов/. Вратарь тульского "Арсенала" Владимир Габулов проводит первую тренировку в составе сборной России по футболу, которая продолжает подготовку к Кубку конфедераций в Австрии, передает корр. ТАСС с места событий.

pic.twitter.com/ctYqlyrNKK — Max Allanazarov (@KyKyPyKy22) May 30, 2017

Занятие началось в 11:15 по местному времени (12:15 мск). Габулов прибыл в команду в понедельник вечером. Таким образом, национальная сборная собралась в полном составе - 28 игроков. В окончательный состав на Кубок конфедераций, который должен быть оглашен до 7 июня, попадут 23 футболиста, в том числе три вратаря.

Перед началом тренировки команда поздравила полузащитника Александра Головина, которому во вторник исполнился 21 год.

Габулов пропустил начало сбора команды по согласованию с Российским футбольным союзом (РФС), голкипер 25 и 28 мая принимал участие в переходных матчах тульского "Арсенала" за право остаться в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ).

Сборная будет готовиться к Кубку конфедераций в Австрии до 3 июня, после чего отправится в Будапешт, где 5 июня проведет товарищеский матч с командой Венгрии. Следующий контрольный поединок с участием сборной России состоится в Москве 9 июня - она сыграет с командой Чили. Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А, где сразится с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт- Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).