Кирьяков сообщил, что чересчур жестко высказался в адрес болельщиков тульского "Арсенала"

МОСКВА, 30 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Кирьяков считает, что чересчур жестко высказался в адрес болельщиков команды после ответного матча с красноярским "Енисеем" за право выступления в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) сезона-2017/18. Об этом Кирьяков сообщил ТАСС.

Игра состоялась 28 мая в Туле, "Арсенал" победил "Енисей" со счетом 1:0 и сохранил место в РФПЛ. На послематчевой пресс-конференции Кирьяков в резкой форме отозвался о болельщиках, которые требовали его отставки, а также сказал, чтобы тренер Андрей Талалаев, дававший экспертную оценку противостоянию "Арсенала" и "Енисея" на телевидении, не попадался ему на глаза.

"Люди должны понимать, что эмоции перехлестнули, что я не сдержался. Такое ощущение, что этого момента специально поджидали, чтобы было, за что зацепиться. Это всего лишь эмоции и не более того. Конечно же, говоря такое о болельщиках, я где-то переборщил", - признал Кирьяков.

Контракт специалиста с "Арсеналом" рассчитан до 31 мая. На вопрос, останется ли он в клубе, собеседник ТАСС ответил: "Никакой информации нет. Но я спокойно отношусь ко всему".

"Думаю, что поднятая шумиха в какой-то степени может повлиять на решение (руководства о продлении контракта). Но, повторюсь, я спокойно отношусь ко всему. Задача выполнена, и это самое главное", - отметил Кирьяков.