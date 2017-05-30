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Кирьяков сообщил, что чересчур жестко высказался в адрес болельщиков тульского "Арсенала"

Спорт
30 мая, 12:57 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

Контракт специалиста с "Арсеналом" рассчитан до 31 мая

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Сергей Кирьяков

Сергей Кирьяков

© rfs.ru

МОСКВА, 30 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Кирьяков считает, что чересчур жестко высказался в адрес болельщиков команды после ответного матча с красноярским "Енисеем" за право выступления в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) сезона-2017/18. Об этом Кирьяков сообщил ТАСС.

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Сергей Кирьяков

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Игра состоялась 28 мая в Туле, "Арсенал" победил "Енисей" со счетом 1:0 и сохранил место в РФПЛ. На послематчевой пресс-конференции Кирьяков в резкой форме отозвался о болельщиках, которые требовали его отставки, а также сказал, чтобы тренер Андрей Талалаев, дававший экспертную оценку противостоянию "Арсенала" и "Енисея" на телевидении, не попадался ему на глаза.

"Люди должны понимать, что эмоции перехлестнули, что я не сдержался. Такое ощущение, что этого момента специально поджидали, чтобы было, за что зацепиться. Это всего лишь эмоции и не более того. Конечно же, говоря такое о болельщиках, я где-то переборщил", - признал Кирьяков.

Контракт специалиста с "Арсеналом" рассчитан до 31 мая. На вопрос, останется ли он в клубе, собеседник ТАСС ответил: "Никакой информации нет. Но я спокойно отношусь ко всему".

"Думаю, что поднятая шумиха в какой-то степени может повлиять на решение (руководства о продлении контракта). Но, повторюсь, я спокойно отношусь ко всему. Задача выполнена, и это самое главное", - отметил Кирьяков.

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