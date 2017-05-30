Завершен монтаж кровли стадиона ЧМ-2018 "Калининград"

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. В Калининграде полностью завершены работы по монтажу мембранного покрытия кровли стадиона чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com со ссылкой на пресс-службу генерального проектировщика и заказчика (застройщика) стадиона ФГУП "Спорт-Ин".
Козырек кровли еще предстоит оформить прозрачным поликарбонатом, но в целом крыша будущей арены мирового первенства выглядит сейчас так, как намечено проектировщиками. Полным ходом ведутся работы по формированию будущего футбольного поля - готово больше половины щебеночно-песчаного основания.
Стадион "Калининград" запроектирован в виде прямоугольника с закругленными углами. Центральным ядром его архитектурно-планировочной композиции является спортивная арена с чашей зрительских трибун на 35000 зрителей. Покрытие над трибунами представляет собой замкнутую конструкцию с прямоугольным проемом над футбольным полем.
Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове- на-Дону. Калининград примет четыре матча группового этапа.
Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018