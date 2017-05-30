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Лукашенко высказался за сокращение на четверть расходов НОК Белоруссии

Спорт
30 мая, 13:22 UTC+3 МИНСК МИНСК 30, мая. /ТАСС

Он напомнил, что из игровых видов на Олимпиаду в Рио от Белоруссии попала только одна команда - женская сборная по баскетболу

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МИНСК, 30 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии и глава Национального олимпийского комитета (НОК) Александр Лукашенко считает целесообразным сократить расходы НОК на четверть. Такое предложение, которое было поддержано, он высказал во вторник, выступая на олимпийском собрании НОК.

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"Мы сегодня оптимизацию устроили по всей стране. В общем 25% на этом этапе сокращение расходов. Это суть оптимизации, не только сокращение аппарата", - сказал президент. Лукашенко также указал на то, что в спорте недопустимо рисовать планы для финансирования без реальной оценки шансов.

"Все сделали планы подготовки спортсменов, получили под них деньги, а в итоге остались за бортом, да еще, наверное, и рады, что не поехали, чтобы не позориться, - сказал Лукашенко. - Рисуем планы для финансирования без реальной оценки шансов, что недопустимо".

Он напомнил, что из игровых видов на Олимпиаду в Рио от Белоруссии попала только одна команда - женская сборная по баскетболу. "И то, использовали самую последнюю возможность, но какую игру они показали, - отметил Лукашенко. - Баскетболистки хотя бы доехали до Рио и боролись, а футбол, волейбол, гандбол?"

По его словам, в спортивной отрасли по-прежнему не решен ряд значимых вопросов. "Спорт как важнейший идеологический инструмент государственной политики так и не стал для белорусов источником национальной гордости и вдохновения, сказал президент. "Для спортсменов в нашей стране делается все необходимое, но должной отдачи нет", - сказал Лукашенко.

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