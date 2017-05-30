Лукашенко высказался за сокращение на четверть расходов НОК Белоруссии

МИНСК, 30 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии и глава Национального олимпийского комитета (НОК) Александр Лукашенко считает целесообразным сократить расходы НОК на четверть. Такое предложение, которое было поддержано, он высказал во вторник, выступая на олимпийском собрании НОК.

"Мы сегодня оптимизацию устроили по всей стране. В общем 25% на этом этапе сокращение расходов. Это суть оптимизации, не только сокращение аппарата", - сказал президент. Лукашенко также указал на то, что в спорте недопустимо рисовать планы для финансирования без реальной оценки шансов.

"Все сделали планы подготовки спортсменов, получили под них деньги, а в итоге остались за бортом, да еще, наверное, и рады, что не поехали, чтобы не позориться, - сказал Лукашенко. - Рисуем планы для финансирования без реальной оценки шансов, что недопустимо".

Он напомнил, что из игровых видов на Олимпиаду в Рио от Белоруссии попала только одна команда - женская сборная по баскетболу. "И то, использовали самую последнюю возможность, но какую игру они показали, - отметил Лукашенко. - Баскетболистки хотя бы доехали до Рио и боролись, а футбол, волейбол, гандбол?"

По его словам, в спортивной отрасли по-прежнему не решен ряд значимых вопросов. "Спорт как важнейший идеологический инструмент государственной политики так и не стал для белорусов источником национальной гордости и вдохновения, сказал президент. "Для спортсменов в нашей стране делается все необходимое, но должной отдачи нет", - сказал Лукашенко.