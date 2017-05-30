Футболист Тошич сообщил, что близок к продлению контракта с ЦСКА

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Сербский полузащитник Зоран Тошич близок к тому, что продлить соглашение с московским ЦСКА, однако еще остаются некоторые нюансы, которые предстоит согласовать. Об этом футболист рассказал ТАСС.

Тошич перешел в ЦСКА в 2010 году. За красно-синих он провел в различных турнирах 248 матчей и забил 47 мячей.Контракт 30-летнего полузащитника с армейцами истек по окончании сезона-2016/17. До этого он выступал за сербские "Пролетер Зренянин", "Банат Зренянин", "Партизан", английский "Манчестер Юнайтед" и немецкий "Кельн".

"С новым контрактом с ЦСКА пока нет новостей, думаю, что на этой неделе должна наступить ясность. Я хочу остаться в ЦСКА, но остаются еще некоторые нюансы, которые нужно согласовать. Думаю, что все должно закончится хорошо", - сказал Тошич.

"Пока я ни с кем не веду переговоры, общаемся только с ЦСКА. Армейцы остаются первым номером, и пока с ними не закончу переговоры, с другими общаться не буду. Пока все идет к тому, что соглашение будет продлено", - отметил серб.

В завершившемся сезоне полузащитник сыграл за ЦСКА в 29 матчах, в которых забил один мяч и отдал пять голевых передач.