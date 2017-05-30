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Футболист "Ростова" Нобоа рассчитывает определиться со своим будущим на следующей неделе

Спорт
30 мая, 13:32 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

Действующий контракт 32-летнего полузащитника с ростовским клубом рассчитан до 30 июня

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Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 30 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Эквадорский футболист "Ростова" Кристиан Нобоа рассчитывает определиться с тем, где продолжит карьеру, на следующей неделе. Об этом он сообщил ТАСС.

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Действующий контракт 32-летнего полузащитника с ростовским клубом рассчитан до 30 июня. "Если все будет хорошо, то все прояснится на следующей неделе. Сейчас я в отпуске. В пятницу вернусь в Россию и переговорю с моим агентом насчет того, какие есть варианты продолжения карьеры", - сказал Нобоа.

На вопрос, есть ли у него предложения от заграничных клубов, эквадорец ответил: "Знаю, что есть, но лучше спросить об этом у моего агента".

Ранее Нобоа сказал газете "Спорт-Экспресс", что хотел бы продолжить карьеру в чемпионате России. "Действительно, я хотел бы остаться в чемпионате России, мне здесь нравится. Посмотрим, что будет", - отметил футболист.

Нобоа с 2007 по 2011 год выступал за казанский "Рубин", с 2012-го по 2014-й - за московское "Динамо", а в 2015 году перешел в "Ростов". В активе полузащитника 75 матчей и четыре гола за сборную Эквадора.

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