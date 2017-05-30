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Российский паралимпиец Сычев дисквалифицирован на два года за допинг

Спорт
30 мая, 13:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

В допинг-пробе спортсмена от 21 июня 2016 года, взятой во внесоревновательный период, были обнаружены стероиды

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Материал из 1 страницы
© ЕРА/ТАСС

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал российского пауэрлифтера Сергея Сычева на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В допинг-пробе спортсмена от 21 июня 2016 года, взятой во внесоревновательный период, были обнаружены стероиды. Отсчет дисквалификации ведется с 29 июля 2016 года, когда он был временно отстранен от соревнований.

"Хотя Сычев во второй раз нарушил антидопинговые правила, срок его дисквалификации был сокращен, поскольку он смог доказать, что запрещенное вещество не было задекларировано в употребленной им пищевой добавке", - говорится в заявлении.

Сычев принял участие на Паралимпиадах 2008 и 2012 годов, на которых стал четвертым.

МПК 7 августа приостановил членство ПКР, вследствие чего все российские спортсмены были не допущены до выступления на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. 23 августа Спортивный арбитражный суд оставил в силе решение МПК, принятое по итогам расследования фактов из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена.

В конце ноября МПК выдвинул требования в отношении ПКР, после выполнения которых тот может вернуть себе членство в МПК. Внутри самого МПК была создана рабочая группа, которая получила полномочия контролировать ход выполнения этих требований.

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