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Вице-губернатор Краснодарского края: ФК "Кубань" устранил недочеты для получения лицензии

Спорт
30 мая, 13:50 UTC+3 КРАСНОДАР /Корр. ТАСС, Сергей Околов

Ранее информацию о получении лицензии на сезон-2017/2018 подтвердил ТАСС гендиректор клуба Геннадий Крапивка

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КРАСНОДАР, 30 мая. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Футбольный клуб "Кубань" устранил все недочеты и учел все замечания для получения лицензии на выступление в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) сезона-2017/18. Об этом сообщил ТАСС вице-губернатор Краснодарского края, курирующий клуб, Андрей Коробка.

В середине мая Российский футбольный союз (РФС) отказал "Кубани" в выдаче лицензии на сезон-2017/18. Краснодарский клуб подал апелляцию, которая во вторник была удовлетворена. "Кубань" в первенстве ФНЛ сезона-2016/17 заняла седьмое место, в 38 матчах набрав 55 очков.

"Руководство клуба проделало большую работу. Все недочеты, замечания, которые выдвигал Российский футбольный союз, вовремя устранены. Знаю, как болельщики переживали, спасибо за поддержку. Сейчас команда в отпуске, готовится к будущему сезону", - прокомментировал он.

Ранее информацию о получении лицензии подтвердил ТАСС гендиректор клуба Геннадий Крапивка.

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