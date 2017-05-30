Вице-губернатор Краснодарского края: ФК "Кубань" устранил недочеты для получения лицензии

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КРАСНОДАР, 30 мая. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Футбольный клуб "Кубань" устранил все недочеты и учел все замечания для получения лицензии на выступление в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) сезона-2017/18. Об этом сообщил ТАСС вице-губернатор Краснодарского края, курирующий клуб, Андрей Коробка.
В середине мая Российский футбольный союз (РФС) отказал "Кубани" в выдаче лицензии на сезон-2017/18. Краснодарский клуб подал апелляцию, которая во вторник была удовлетворена. "Кубань" в первенстве ФНЛ сезона-2016/17 заняла седьмое место, в 38 матчах набрав 55 очков.
"Руководство клуба проделало большую работу. Все недочеты, замечания, которые выдвигал Российский футбольный союз, вовремя устранены. Знаю, как болельщики переживали, спасибо за поддержку. Сейчас команда в отпуске, готовится к будущему сезону", - прокомментировал он.
Ранее информацию о получении лицензии подтвердил ТАСС гендиректор клуба Геннадий Крапивка.