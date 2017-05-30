Подросток скончался на тренировке по кикбоксингу в Липецкой области

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Подросток скончался во время тренировки по кикбоксингу в Липецкой области. Об этом сообщается на официальном сайте следственного управления Следственного комитета РФ по Липецкой области.

Отмечается, что во время спарринга 14-летний юноша потерял сознание. Проведенные реанимационные мероприятия на месте положительного результата не дали, подросток скончался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Причина смерти выясняется.