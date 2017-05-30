Ляйтеншторфер: Черчесов в бытность вратарем "Тироля" однажды чуть не подрался с тренером

НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ /Австрия/, 30 мая. /Спец. корр. ТАСС Антон Рассказов/. Тренировку сборной России по футболу во вторник посетил бывший наставник Станислава Черчесова по "Тиролю" Вольфганг Ляйтеншторфер. Специалист тепло поприветствовал нынешнего главного тренера российской команды, а также поделился мнением о своем бывшем подопечном с журналистами.

Как рассказал Ляйтеншторфер, в пору выступления Черчесова в "Тироле" (1996-2002) сначала он был тренером вратарей, а затем стал тренером по физподготовке команды. "Он был очень дисциплинированным, всегда работал над собой. Он постоянно пытался вникнуть в тренировочный процесс, всегда учился новому", - вспомнил он.

"Тогда я не представлял себе, что он станет тренером российской сборной, - признался специалист. - Сначала я наблюдал за ним, когда он тренировал "Спартак" (2007-2008 - прим. ТАСС), потом - другие команды. Сборная - это пока главное достижение в его карьере".

По мнению Ляйтеншторфера, самое сильное качество Черчесова-тренера - тактика. "Плюс он делает ставку на физическую подготовку. Некоторые говорят, что он может быть жестким? Если что-то идет не так, как он хочет, он может быть очень жестким, и все должны это принять, потому что за этим могут последовать выводы", - добавил он.

"Много лет назад, когда он был голкипером "Тироля", мы проводили матч в чемпионате страны, - вспомнил тренер. - Кто-то из защитников что-то делал не так, как он хотел, и он реально разозлился. Тогда он чуть не подрался с тренером, потому что ему не понравилось, как тот руководил обороной. А вот таким разозленным в качестве тренера я его не помню".

"Черчесов многое перенял у Яры и Лева"

На вопрос, оказал ли влияние на Черчесова как тренера Йоахим Лев, который был главным тренером "Тироля" в 2001-2002 годах, а ныне возглавляет сборную Германии, Ляйтеншторфер ответил: "Сначала он перенял что-то от Курта Яры (главный тренер "Тироля" в 1999-2001 годах - прим. ТАСС), затем - от Лева". "И, конечно, от меня", - добавил с улыбкой специалист.

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"Буду переживать за россиян на чемпионате мира. Желаю ему всего наилучшего", - сказал на прощание Ляйтеншторфер.

Черчесов, будучи вратарем, с 1996 по 2002 год выступал за "Тироль" из Инсбрука, который является столицей данного региона. С 2004 по 2006 год российский специалист являлся главным тренером инсбрукской команды.

Сборная будет готовиться к Кубку конфедераций в Австрии до 3 июня, после чего отправится в Будапешт. Следующий контрольный поединок с участием сборной России состоится в Москве 9 июня - она сыграет с командой Чили. Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А, где сразится с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт- Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).