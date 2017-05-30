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"Факел" и "Луч-Энергия" получили лицензии, позволяющие выступить в ФНЛ в сезоне-2017/18

Спорт
30 мая, 14:07 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

Заседание апелляционного комитета по вопросам лицензирования состоялось во вторник

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Болельщики "Луча-Энергии"

Болельщики "Луча-Энергии"

© Владимир Саяпин/ТАСС

МОСКВА, 30 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Воронежский "Факел" и владивостокский "Луч-Энергия" получили лицензии, позволяющие участвовать в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2017/18. Об этом ТАСС сообщил начальник отдела лицензирования Российского футбольного союза (РФС) Евгений Летин.

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Заседание апелляционного комитета по вопросам лицензирования состоялось во вторник.

"Отменены решения комиссии по лицензированию об отказе в выдаче лицензий футбольным клубам "Факел" и "Луч- Энергия". Решением апелляционного комитета им выданы лицензии на следующий спортивный сезон для участия в первенстве ФНЛ сезона-2016/17", - сказал Летин.

"Факел" в чемпионате ФНЛ сезона-2016/17 занял 10-е место, а "Луч-Энергия" - 16-е. По спортивному принципу, клуб из Владивостока в сезоне-2017/18 должен играть в первенстве Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), однако в связи с тем, что "Чита" не стала подавать заявку на получение лицензии для выступления в чемпионате ФНЛ, может избежать понижения в классе.

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