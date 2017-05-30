"Факел" и "Луч-Энергия" получили лицензии, позволяющие выступить в ФНЛ в сезоне-2017/18

Замминистра спорта Косилов стал представителем РФ в Совете по физической культуре СНГСпорт 30 мая, 15:30
Московский футбольный клуб "Арарат" ведет переговоры с ПавлюченкоСпорт 30 мая, 15:29
Уголовное дело о растрате в "Роснано". ДосьеБиографии и справки 30 мая, 15:27
Спасайтесь правильно: как вести себя в городе при ураганеОбщество 30 мая, 15:26
IIHF пока не планирует возобновлять переговоры с НХЛ по участию игроков в ОИСпорт 30 мая, 15:25
"Аэрофлот" подал иск на 2,1 млрд руб. к производителю самолетов Sukhoi SuperJetЭкономика и бизнес 30 мая, 15:19
Путин поблагодарил Саудовскую Аравию за совместные действия по стабилизации рынка нефтиЭкономика и бизнес 30 мая, 15:19
Нюша, Алексей Воробьев и Митя Фомин поздравили три тысячи сирот с Днем защиты детейОбщество 30 мая, 15:16
Зобнин считает португальцев и мексиканцев фаворитами группы А на Кубке конфедерацийСпорт 30 мая, 15:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Воронежский "Факел" и владивостокский "Луч-Энергия" получили лицензии, позволяющие участвовать в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2017/18. Об этом ТАСС сообщил начальник отдела лицензирования Российского футбольного союза (РФС) Евгений Летин.
Заседание апелляционного комитета по вопросам лицензирования состоялось во вторник.
"Отменены решения комиссии по лицензированию об отказе в выдаче лицензий футбольным клубам "Факел" и "Луч- Энергия". Решением апелляционного комитета им выданы лицензии на следующий спортивный сезон для участия в первенстве ФНЛ сезона-2016/17", - сказал Летин.
"Факел" в чемпионате ФНЛ сезона-2016/17 занял 10-е место, а "Луч-Энергия" - 16-е. По спортивному принципу, клуб из Владивостока в сезоне-2017/18 должен играть в первенстве Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), однако в связи с тем, что "Чита" не стала подавать заявку на получение лицензии для выступления в чемпионате ФНЛ, может избежать понижения в классе.