"Факел" и "Луч-Энергия" получили лицензии, позволяющие выступить в ФНЛ в сезоне-2017/18

МОСКВА, 30 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Воронежский "Факел" и владивостокский "Луч-Энергия" получили лицензии, позволяющие участвовать в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2017/18. Об этом ТАСС сообщил начальник отдела лицензирования Российского футбольного союза (РФС) Евгений Летин.

Заседание апелляционного комитета по вопросам лицензирования состоялось во вторник.

"Отменены решения комиссии по лицензированию об отказе в выдаче лицензий футбольным клубам "Факел" и "Луч- Энергия". Решением апелляционного комитета им выданы лицензии на следующий спортивный сезон для участия в первенстве ФНЛ сезона-2016/17", - сказал Летин.

"Факел" в чемпионате ФНЛ сезона-2016/17 занял 10-е место, а "Луч-Энергия" - 16-е. По спортивному принципу, клуб из Владивостока в сезоне-2017/18 должен играть в первенстве Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), однако в связи с тем, что "Чита" не стала подавать заявку на получение лицензии для выступления в чемпионате ФНЛ, может избежать понижения в классе.