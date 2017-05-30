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РФС наказал "Кубань" и "Томь" ограничением заявки до 18 игроков за долги

Спорт
30 мая, 14:15 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

Заседание апелляционного комитета по вопросам лицензирования состоялось во вторник

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МОСКВА, 30 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Краснодарская "Кубань" и "Томь" наказаны запретом на регистрацию новых футболистов, а также ограничением заявки до 18 игроков за просроченные задолженности. Об этом ТАСС сообщил начальник отдела лицензирования Российского футбольного союза (РФС) Евгений Летин.

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"Томь" получила лицензию на сезон-2017/18, погасив долги в 130 млн рублей

Заседание апелляционного комитета по вопросам лицензирования состоялось во вторник.

"Отменены решения комиссии об отказе в выдаче лицензии футбольным клубам "Кубань" и "Томь", решением апелляционного комитета им выданы лицензии на следующий спортивный сезон для участия в первенстве ФНЛ сезона-2016/17. Но при этом для "Кубани" и "Томи" введены запреты на регистрацию новых футболистов. Кроме того, для данных клубов введено ограничение, позволяющее им заявить для участия в спортивном сезоне-2017/18 не более 18 игроков. Санкции будут действовать до полного погашения просроченных задолженностей, указанных в решении апелляционного комитета", - сказал Летин.

"Томь" в сезоне-2016/17 заняла последнее, 16-е место в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), вылетев в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). "Кубань" в первенстве ФНЛ стала седьмой.

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