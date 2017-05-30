РФС наказал "Кубань" и "Томь" ограничением заявки до 18 игроков за долги

МОСКВА, 30 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Краснодарская "Кубань" и "Томь" наказаны запретом на регистрацию новых футболистов, а также ограничением заявки до 18 игроков за просроченные задолженности. Об этом ТАСС сообщил начальник отдела лицензирования Российского футбольного союза (РФС) Евгений Летин.

Заседание апелляционного комитета по вопросам лицензирования состоялось во вторник.

"Отменены решения комиссии об отказе в выдаче лицензии футбольным клубам "Кубань" и "Томь", решением апелляционного комитета им выданы лицензии на следующий спортивный сезон для участия в первенстве ФНЛ сезона-2016/17. Но при этом для "Кубани" и "Томи" введены запреты на регистрацию новых футболистов. Кроме того, для данных клубов введено ограничение, позволяющее им заявить для участия в спортивном сезоне-2017/18 не более 18 игроков. Санкции будут действовать до полного погашения просроченных задолженностей, указанных в решении апелляционного комитета", - сказал Летин.

"Томь" в сезоне-2016/17 заняла последнее, 16-е место в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), вылетев в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). "Кубань" в первенстве ФНЛ стала седьмой.