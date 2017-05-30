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Лукашенко подключится к решению вопроса белорусских хоккейных легионеров в России

Спорт
30 мая, 14:21 UTC+3 МИНСК МИНСК 30, мая. /ТАСС

Президент Белоруссии также указал на то, что необходимо четкого следовать договорным обязательствам в отношениях со спортсменами

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МИНСК, 30 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии, глава Национального олимпийского комитета (НОК) Александр Лукашенко пообещал содействие в решении вопроса белорусских хоккейных легионеров в России. Об этом он заявил во вторник, выступая на олимпийском собрании.

В настоящее время спортсмены из Белоруссии считаются легионерами в составах клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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"Попробуем урегулировать этот вопрос, думаю, для России это не такая проблема. Как будто они как из Канады или США большой приток спортсменов получат из Белоруссии", - отметил Лукашенко, слова которого приводит агентство Белта. По его словам, этот вопрос звучит не впервые и его "надо в правительстве изучить" с тем, чтобы затем к нему подключился глава государства.

Президент также указал на то, что необходимо четкого следовать договорным обязательствам в отношениях со спортсменами. "Мы готовим спортсменов, кто-то же за это платит деньги и большие. Хорошо, чего мы будем держать спортсмена, если он хочет где-то выступать. Но, пожалуйста, компенсируй государству эти расходы, а для этого надо иметь договор - контракт с этим человеком, которого вы с детского сада "поднимаете", - отметил Лукашенко, добавив, что силой удерживать - это не метод.

Главный тренер минской "Юности" Михаил Захаров со своей стороны отметил, что проблема легионеров одна из самых важных в спорте. "Сегодня она очень сильно звучит в хоккее. Лучшие хоккеисты, которых мы воспитываем, меняют гражданство и уезжают в Россию. Та же ситуация создается сегодня и в национальной сборной", - сказал он.

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