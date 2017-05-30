Лукашенко подключится к решению вопроса белорусских хоккейных легионеров в России

МИНСК, 30 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии, глава Национального олимпийского комитета (НОК) Александр Лукашенко пообещал содействие в решении вопроса белорусских хоккейных легионеров в России. Об этом он заявил во вторник, выступая на олимпийском собрании.

В настоящее время спортсмены из Белоруссии считаются легионерами в составах клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"Попробуем урегулировать этот вопрос, думаю, для России это не такая проблема. Как будто они как из Канады или США большой приток спортсменов получат из Белоруссии", - отметил Лукашенко, слова которого приводит агентство Белта. По его словам, этот вопрос звучит не впервые и его "надо в правительстве изучить" с тем, чтобы затем к нему подключился глава государства.

Президент также указал на то, что необходимо четкого следовать договорным обязательствам в отношениях со спортсменами. "Мы готовим спортсменов, кто-то же за это платит деньги и большие. Хорошо, чего мы будем держать спортсмена, если он хочет где-то выступать. Но, пожалуйста, компенсируй государству эти расходы, а для этого надо иметь договор - контракт с этим человеком, которого вы с детского сада "поднимаете", - отметил Лукашенко, добавив, что силой удерживать - это не метод.

Главный тренер минской "Юности" Михаил Захаров со своей стороны отметил, что проблема легионеров одна из самых важных в спорте. "Сегодня она очень сильно звучит в хоккее. Лучшие хоккеисты, которых мы воспитываем, меняют гражданство и уезжают в Россию. Та же ситуация создается сегодня и в национальной сборной", - сказал он.