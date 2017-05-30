Томас Тухель уволен с поста главного тренера дортмундской "Боруссии"

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Главный тренер немецкого футбольного клуба "Боруссия" из Дортмунда Томас Тухель покинул свой пост. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

В прошедшем сезоне "Боруссия" заняла третье место в чемпионате Германии, пробившись в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2017/18, и стала обладателем Кубка Германии.

Тухель возглавил "Боруссию" в 2015 году. До этого он в 2009-2014 годах работал в "Майнце". Под руководством Тухеля "Боруссия" становилась серебряным и бронзовым призером чемпионата Германии.