Томас Тухель уволен с поста главного тренера дортмундской "Боруссии"

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Главный тренер немецкого футбольного клуба "Боруссия" из Дортмунда Томас Тухель покинул свой пост. Об этом сообщается на официальном сайте команды.
В прошедшем сезоне "Боруссия" заняла третье место в чемпионате Германии, пробившись в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2017/18, и стала обладателем Кубка Германии.
Тухель возглавил "Боруссию" в 2015 году. До этого он в 2009-2014 годах работал в "Майнце". Под руководством Тухеля "Боруссия" становилась серебряным и бронзовым призером чемпионата Германии.