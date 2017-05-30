Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.05:
$ 56.52
€ 62.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Томас Тухель уволен с поста главного тренера дортмундской "Боруссии"

Спорт
30 мая, 14:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

В прошедшем сезоне "Боруссия" заняла третье место в чемпионате Германии, пробившись в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2017/18, и стала обладателем Кубка Германии

Поделиться
Материал из 1 страницы
Томас Тухель

Томас Тухель

© EPA/FRIEDEMANN VOGEL

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Главный тренер немецкого футбольного клуба "Боруссия" из Дортмунда Томас Тухель покинул свой пост. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

В прошедшем сезоне "Боруссия" заняла третье место в чемпионате Германии, пробившись в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2017/18, и стала обладателем Кубка Германии.

Тухель возглавил "Боруссию" в 2015 году. До этого он в 2009-2014 годах работал в "Майнце". Под руководством Тухеля "Боруссия" становилась серебряным и бронзовым призером чемпионата Германии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
6
Наперегонки с медузами: в Сочи впервые прошли заплывы серии Oceanman
Роман Нойштедтер
10
Футболисты Акинфеев и Нойштедтер проводят первую тренировку в Австрии
Гонщики "Феррари" Кими Райкконен и Себастьян Феттель на Гран-при Монако
14
Гонщик "Феррари" Феттель выиграл Гран-при Монако, Квят сошел
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве и области число погибших в результате урагана возросло до 16
2
ЕСПЧ обязал РФ выплатить €38 тыс. по делу о вбросах на думских выборах 2011 года
3
Крупнейшие бури со шквалистым ветром в Москве
4
Сенат Нидерландов одобрил ассоциацию ЕС и Украины
5
Премьер Молдавии: Кишинев хочет от Москвы более уважительного отношения
6
Лавров считает заявления Макрона о пропаганде СМИ РФ влиянием антироссийской кампании
7
Рябков: РФ не предает огласке рабочие контакты своих послов
Темы дня
Загрузка...
Реклама