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Ефремов: состав участников первенства ФНЛ сезона-2017/18 будет утвержден 9 июня

Спорт
30 мая, 14:44 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

По спортивному принципу по итогам сезона-2016/17 ФНЛ покинули владивостокский "Луч-Энергия" (16-е место в первенстве), "Мордовия" (17-е), "Сокол" (18-е), "Спартак- Нальчик" (19-е), "Нефтехимик" (20-е)

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МОСКВА, 30 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Точный состав участников первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2017/18 будет утвержден 9 июня на заседании общего собрания лиги. Об этом ТАСС сообщил президент ФНЛ Игорь Ефремов.

"Состав участников утвердим 9 июня на общем собрании", - сказал Ефремов.

По спортивному принципу по итогам сезона-2016/17 ФНЛ покинули владивостокский "Луч-Энергия" (16-е место в первенстве), "Мордовия" (17-е), "Сокол" (18-е), "Спартак- Нальчик" (19-е), "Нефтехимик" (20-е). Однако "Чита", занявшая первое место в зоне "Восток" чемпионата Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), не стала подавать заявку на получение лицензии для выступления в первенстве ФНЛ-2017/18.

В регламенте ФНЛ (статья 4, пункт 14) говорится, что "преимущественным правом на замену клуба ПФЛ, отказавшегося от участия в первенстве обладает клуб ФНЛ, выбывший из состава участников по итогам первенства и имеющий лицензию для участия в первенстве следующего спортивного сезона". Таким образом, сохранить место в ФНЛ может получивший во вторник лицензию "Луч-Энергия".

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