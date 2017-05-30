СМИ: "Арсенал" в среду объявит о продлении контракта с Венгером на два года

ЛОНДОН, 30 мая. /ТАСС/. Главный тренер лондонского "Арсенала" француз Арсен Венгер продлит контракт с футбольным клубом на два года. Об этом сообщает издание Mirror.

Официальное заявление о продлении контракта между 67-летним Венгером и "Арсеналом" будет сделано 31 мая.

В понедельник Венгер провел встречу с владельцем "Арсенала" Стэном Кронке. В ходе беседы американский бизнесмен поддержал французского специалиста и пообещал выделить ему необходимые средства на покупку новых игроков для победы в чемпионате Англии-2017/18. Исполнительный директор "Арсенала" Айван Газидис также выступил за продление контракта с Венгером.

Французский специалист возглавляет "Арсенал" с 1996 года. Под его руководством клуб трижды становился чемпионом Англии (1997/98, 2001/02, 2003/04), семь раз завоевывал Кубок Англии (1997/98, 2001/02, 2002/03, 2004/05, 2013/14, 2014/15, 2016/17), шесть - Суперкубок страны (1998, 1999, 2002, 2004, 2014, 2015). По итогам прошедшего сезона в чемпионате Англии "Арсенал" занял пятое место в турнирной таблице, поэтому впервые за 20 лет не сыграет в Лиге чемпионов.

Венгер четыре раза признавался лучшим тренером года в Европе (2000, 2002, 2003, 2004), трижды - лучшим тренером чемпионата Англии (1998, 2002, 2004). В 2006 году Венгер был включен в Зал славы английского футбола.