Вратарь Габулов признался, что не ожидал вызова в сборную России по футболу

Замминистра спорта Косилов стал представителем РФ в Совете по физической культуре СНГСпорт 30 мая, 15:30
Московский футбольный клуб "Арарат" ведет переговоры с ПавлюченкоСпорт 30 мая, 15:29
Уголовное дело о растрате в "Роснано". ДосьеБиографии и справки 30 мая, 15:27
Спасайтесь правильно: как вести себя в городе при ураганеОбщество 30 мая, 15:26
IIHF пока не планирует возобновлять переговоры с НХЛ по участию игроков в ОИСпорт 30 мая, 15:25
"Аэрофлот" подал иск на 2,1 млрд руб. к производителю самолетов Sukhoi SuperJetЭкономика и бизнес 30 мая, 15:19
Путин поблагодарил Саудовскую Аравию за совместные действия по стабилизации рынка нефтиЭкономика и бизнес 30 мая, 15:19
Нюша, Алексей Воробьев и Митя Фомин поздравили три тысячи сирот с Днем защиты детейОбщество 30 мая, 15:16
Зобнин считает португальцев и мексиканцев фаворитами группы А на Кубке конфедерацийСпорт 30 мая, 15:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ /Австрия/, 30 мая. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Голкипер Владимир Габулов не ожидал вызова в сборную России по футболу для подготовки к Кубку конфедераций. Об этом голкипер рассказал журналистам после тренировки команды а Австрии.
Габулов пропустил первую часть прошедшего сезона, после того как московское "Динамо" не стало предлагать голкиперу новый контракт в мае прошлого года. Зимой 33-летний голкипер подписал контракт с тульским "Арсеналом". Габулов пропустил начало сбора национальной команды, так как 25 и 28 мая принимал участие в переходных матчах туляков за право остаться в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ). В понедельник вратарь присоединился к сборной, а во вторник провел первую тренировку.
На данный момент в расположении сборной четыре вратаря - Габулов, Игорь Акинфеев, Маринато Гильерме и Александр Беленов. В окончательную заявку, которая будет оглашена до 7 июня, войдут три голкипера.
"Не ожидал, что вызовут в сборную, - признался Габулов. - Мне позвонил тренер вратарей сборной (Гинтарас Стауче - прим. ТАСС) и сообщил о вызове, было приятно. Когда была травма (12 мая в матче с ЦСКА голкипер был заменен после первого тайма), были мысли только вернуться на поле. Пока не оцениваю свои шансы на попадание в заявку".
В последний раз Габулов вызывался в сборную в 2013 году; всего на его счету 10 матчей за национальную команду. "Не хотелось бы сравнивать сборные, в которых я играл. Сборная - это всегда команда, собранная из лучших игроков", - сказал вратарь.
"Конечно, нагрузки у команды уже приличные. Первый день всегда бывает непростой, но я бы не сказал, что тяжело, все в удовольствие", - поделился впечатлениями от первого занятия вратарь.
Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.
"В любом случае, нам и болельщикам нужно относиться серьезно к Кубку конфедераций, - заявил Габулов. - Пускай это звучит громко, но нужно постараться выиграть турнир. Не нужно смотреть на состав соперников, нужно отталкиваться от себя".
Сборная будет готовиться к Кубку конфедераций в Австрии до 3 июня, после чего отправится в Будапешт, где 5 июня проведет товарищеский матч с командой Венгрии. Следующий контрольный поединок с участием сборной России состоится в Москве 9 июня - она сыграет с командой Чили.