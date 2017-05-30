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Вратарь Габулов признался, что не ожидал вызова в сборную России по футболу

Спорт
30 мая, 15:11 UTC+3 НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ корр. ТАСС, Максим Алланазаров

В последний раз Габулов вызывался в сборную в 2013 году; всего на его счету 10 матчей за национальную команду

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Владимир Габулов

Владимир Габулов

© Станислав Красильников/ТАСС

НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ /Австрия/, 30 мая. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Голкипер Владимир Габулов не ожидал вызова в сборную России по футболу для подготовки к Кубку конфедераций. Об этом голкипер рассказал журналистам после тренировки команды а Австрии.

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Габулов пропустил первую часть прошедшего сезона, после того как московское "Динамо" не стало предлагать голкиперу новый контракт в мае прошлого года. Зимой 33-летний голкипер подписал контракт с тульским "Арсеналом". Габулов пропустил начало сбора национальной команды, так как 25 и 28 мая принимал участие в переходных матчах туляков за право остаться в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ). В понедельник вратарь присоединился к сборной, а во вторник провел первую тренировку.

На данный момент в расположении сборной четыре вратаря - Габулов, Игорь Акинфеев, Маринато Гильерме и Александр Беленов. В окончательную заявку, которая будет оглашена до 7 июня, войдут три голкипера.

"Не ожидал, что вызовут в сборную, - признался Габулов. - Мне позвонил тренер вратарей сборной (Гинтарас Стауче - прим. ТАСС) и сообщил о вызове, было приятно. Когда была травма (12 мая в матче с ЦСКА голкипер был заменен после первого тайма), были мысли только вернуться на поле. Пока не оцениваю свои шансы на попадание в заявку".

В последний раз Габулов вызывался в сборную в 2013 году; всего на его счету 10 матчей за национальную команду. "Не хотелось бы сравнивать сборные, в которых я играл. Сборная - это всегда команда, собранная из лучших игроков", - сказал вратарь.

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"Конечно, нагрузки у команды уже приличные. Первый день всегда бывает непростой, но я бы не сказал, что тяжело, все в удовольствие", - поделился впечатлениями от первого занятия вратарь.

"Нужно постараться выиграть Кубок конфедераций"

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

"В любом случае, нам и болельщикам нужно относиться серьезно к Кубку конфедераций, - заявил Габулов. - Пускай это звучит громко, но нужно постараться выиграть турнир. Не нужно смотреть на состав соперников, нужно отталкиваться от себя".

Сборная будет готовиться к Кубку конфедераций в Австрии до 3 июня, после чего отправится в Будапешт, где 5 июня проведет товарищеский матч с командой Венгрии. Следующий контрольный поединок с участием сборной России состоится в Москве 9 июня - она сыграет с командой Чили.

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Российский футбол Кубок конфедераций-2017
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