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Зобнин считает португальцев и мексиканцев фаворитами группы А на Кубке конфедераций

Спорт
30 мая, 15:16 UTC+3 НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ корр. ТАСС, Максим Алланазаров

Полузащитник национальной команды заявил, в команде никто не жалуется на тренировки

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Роман Зобнин

Роман Зобнин

© Станислав Красильников/ТАСС

НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ /Австрия/, 30 мая. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Сборные Португалии и Мексики по футболу являются фаворитами группы А на Кубке конфедераций, в которой выступит российская команда. Такое мнение журналистам высказал полузащитник российской сборной Роман Зобнин.

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Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А, где сразится с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).

"Сейчас нет слабых соперников, со всеми нужно играть в полную силу. Фаворит нашей группы - Португалия или Мексика. Почему не Россия? Потому что Португалия чемпион Европы, а Россия нет", - сказал Зобнин.

Четвертый день подряд сборная тренируется в Австрии при температуре примерно +30. Зобнин признался, что хотел бы, чтобы пошел дождь.

"Приятно работать с мячом, а не тупо бегать вокруг поля. Никто никого не жалеет на тренировках. Если погода изменится и пойдет дождь, это даже к лучшему. Что касается отдыха, в город я пока не выходил, развлекаюсь в номере, общаюсь с семьей", - сказал он.

Сборная будет готовиться к Кубку конфедераций в Австрии до 3 июня, после чего отправится в Будапешт, где 5 июня проведет товарищеский матч с командой Венгрии. Следующий контрольный поединок с участием сборной России состоится в Москве 9 июня - она сыграет с командой Чили.

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