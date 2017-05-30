IIHF пока не планирует возобновлять переговоры с НХЛ по участию игроков в ОИ

Замминистра спорта Косилов стал представителем РФ в Совете по физической культуре СНГСпорт 30 мая, 15:30
Московский футбольный клуб "Арарат" ведет переговоры с ПавлюченкоСпорт 30 мая, 15:29
Уголовное дело о растрате в "Роснано". ДосьеБиографии и справки 30 мая, 15:27
Спасайтесь правильно: как вести себя в городе при ураганеОбщество 30 мая, 15:26
IIHF пока не планирует возобновлять переговоры с НХЛ по участию игроков в ОИСпорт 30 мая, 15:25
"Аэрофлот" подал иск на 2,1 млрд руб. к производителю самолетов Sukhoi SuperJetЭкономика и бизнес 30 мая, 15:19
Путин поблагодарил Саудовскую Аравию за совместные действия по стабилизации рынка нефтиЭкономика и бизнес 30 мая, 15:19
Нюша, Алексей Воробьев и Митя Фомин поздравили три тысячи сирот с Днем защиты детейОбщество 30 мая, 15:16
Зобнин считает португальцев и мексиканцев фаворитами группы А на Кубке конфедерацийСпорт 30 мая, 15:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Международная федерация хоккея (IIHF) пока не планирует возобновлять переговоры с Национальной хоккейной лигой (НХЛ) относительно участия игроков в Олимпиаде 2018 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе IIHF.
Во вторник комиссар НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что ни один из игроков лиги не будет участвовать в Играх 2018 года. В начале апреля НХЛ объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат в феврале 2018 года на олимпийский хоккейный турнир, при этом отметив, что вопрос индивидуального участия игроков будет обсуждать отдельно.
"IIHF не ведет переговоров с НХЛ по данному вопросу и пока не планирует их возобновлять", - говорится в сообщении.
Ранее президент IIHF Рене Фазель заявил, что окончательное решение по участию игроков НХЛ в ОИ-2018 может быть принято в июне, когда пройдет драфт НХЛ. При этом IIHF посоветовала федерациям включать в расширенный состав на Игры представителей НХЛ.
Игроки НХЛ выступали на Олимпиадах с 1998 года. Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.