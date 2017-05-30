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IIHF пока не планирует возобновлять переговоры с НХЛ по участию игроков в ОИ

Спорт
30 мая, 15:25 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Во вторник комиссар НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что ни один из игроков лиги не будет участвовать в Играх 2018 года

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Глава IIHF Рене Фазель

Глава IIHF Рене Фазель

© EPA/PETER SCHNEIDER

МОСКВА, 30 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Международная федерация хоккея (IIHF) пока не планирует возобновлять переговоры с Национальной хоккейной лигой (НХЛ) относительно участия игроков в Олимпиаде 2018 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе IIHF.

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Беттмэн: ни один игрок НХЛ не примет участия в ОИ-2018

Во вторник комиссар НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что ни один из игроков лиги не будет участвовать в Играх 2018 года. В начале апреля НХЛ объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат в феврале 2018 года на олимпийский хоккейный турнир, при этом отметив, что вопрос индивидуального участия игроков будет обсуждать отдельно.

"IIHF не ведет переговоров с НХЛ по данному вопросу и пока не планирует их возобновлять", - говорится в сообщении.

Ранее президент IIHF Рене Фазель заявил, что окончательное решение по участию игроков НХЛ в ОИ-2018 может быть принято в июне, когда пройдет драфт НХЛ. При этом IIHF посоветовала федерациям включать в расширенный состав на Игры представителей НХЛ.

Игроки НХЛ выступали на Олимпиадах с 1998 года. Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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