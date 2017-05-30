Федерация: российские спортсменки могут составить конкуренцию Харлан на "Московской сабле"

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МОСКВА, 30 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российские фехтовальщицы на "Московской сабле" - 2017 могут составить конкуренцию украинке Ольге Харлан, побеждавшей два года подряд в этом турнире в соревнованиях саблисток. Об этом на пресс-конференции сообщил президент Федерации фехтования России Александр Михайлов.
44-й турнир "Московская сабля" пройдет со 2 по 4 июня на малой арене "ВТБ Ледового дворца". В субботу определятся победители мужского турнира, в воскресенье - женского. В соревнованиях примут участие 146 мужчин и 142 женщины.
"Победит в турнире сильнейший. Ольга (Харлан) не так давно вернулась в фехтование, хорошо выступила на прошлом турнире, но у наших есть возможность составить ей конкуренцию. Хотя там есть и другие спортсменки, входящие в топ - француженки, американки", - сказал Михайлов.
"У нас на 50 процентов изменился состав. Основная задача тренеров - подготовить молодых ребят к следующей Олимпиаде. Идет прикидка и, думаю, мы выполним эту задачу", - отметил глава федерации.
В последний раз мужские соревнования российские саблисты выиграли в 2013 году, когда победу одержал Николай Ковалев, тогда как женский турнир в 2014 году выиграла Екатерина Дьяченко. Год назад Ковалев завоевал бронзу, как и Юлия Гаврилова.