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Федерация: российские спортсменки могут составить конкуренцию Харлан на "Московской сабле"

Спорт
30 мая, 16:01 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

44-й турнир "Московская сабля" пройдет со 2 по 4 июня на малой арене "ВТБ Ледового дворца"

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МОСКВА, 30 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российские фехтовальщицы на "Московской сабле" - 2017 могут составить конкуренцию украинке Ольге Харлан, побеждавшей два года подряд в этом турнире в соревнованиях саблисток. Об этом на пресс-конференции сообщил президент Федерации фехтования России Александр Михайлов.

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44-й турнир "Московская сабля" пройдет со 2 по 4 июня на малой арене "ВТБ Ледового дворца". В субботу определятся победители мужского турнира, в воскресенье - женского. В соревнованиях примут участие 146 мужчин и 142 женщины.

"Победит в турнире сильнейший. Ольга (Харлан) не так давно вернулась в фехтование, хорошо выступила на прошлом турнире, но у наших есть возможность составить ей конкуренцию. Хотя там есть и другие спортсменки, входящие в топ - француженки, американки", - сказал Михайлов.

"У нас на 50 процентов изменился состав. Основная задача тренеров - подготовить молодых ребят к следующей Олимпиаде. Идет прикидка и, думаю, мы выполним эту задачу", - отметил глава федерации.

В последний раз мужские соревнования российские саблисты выиграли в 2013 году, когда победу одержал Николай Ковалев, тогда как женский турнир в 2014 году выиграла Екатерина Дьяченко. Год назад Ковалев завоевал бронзу, как и Юлия Гаврилова.

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