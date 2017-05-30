Фазель: НХЛ сделает все, чтобы ни один хоккеист лиги не сыграл в Олимпиаде-2018

МОСКВА, 30 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) будет делать все возможное для того, чтобы ни один игрок лиги не принял участия в Олимпиаде 2018 года. Об этом ТАСС сказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

В начале апреля НХЛ объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат в феврале 2018 года на олимпийский хоккейный турнир, при этом отметив, что вопрос индивидуального участия игроков будет обсуждать отдельно. Во вторник комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что никто из игроков лиги не будет участвовать в Олимпиаде-2018. НХЛ приостанавливала регулярный чемпионат на время проведения Олимпийских игр с 1998 года. Олимпиада-2018 пройдет в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

"Вы слышали, что сказал Беттмэн, его ответ: "Нет". Если НОК какой-либо страны объявит об участии в Олимпиаде своего игрока, выступающего за переделами юрисдикции IIHF, он скажет "нет". Он сделает все возможное, чтобы не дать им этого сделать", - сказал Фазель.

"IIHF ничего не может сделать, у нас ограниченный бюджет, который нам приходится тратить на развитие игры. У нас нет дополнительных денег на игроков НХЛ", - отметил глава международной федерации.

"На данный момент я не вижу, что может изменить решение Беттмэна. Я могу сказать только за IIHF. На последних пяти Олимпиадах у нас был контакт, который включал в себя все вопросы по билетам, страховкам, транспорту, размещению игроков. Нам нечего обсуждать с Беттмэном, мы не можем изменить условия, которые были на протяжении последних Олимпиад", - сказал Фазель.

"Сейчас вопрос лежит в плоскости профсоюза игроков и НХЛ. Беттмэн хотел продлить коллективное соглашение на два- три года, но игроки ему отказали. Обсуждение остается за профсоюзом и НХЛ, но не IIHF. И даже не МОК, потому что они пытались найти решение относительно телевидения и брендирования НХЛ", - добавил президент IIHF.