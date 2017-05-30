Футбольный клуб "Балтика" продлил контракт с главным тренером Черевченко

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КАЛИНИНГРАД, 30 мая. /ТАСС/. Игорь Черевченко продолжит работу в качестве главного тренера калининградского клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Балтика". Новый контракт со специалистом был подписан во вторник, сообщила пресс-служба клуба.
"Наш клуб продлил контракт с главным тренером Игорем Черевченко. Сегодня в офисе ФК "Балтика" было подписано соответствующее соглашение. Новый контракт рассчитан по системе "1+1", - говорится в сообщении.
Бывший наставник "Локомотива" Игорь Черевченко был назначен главным тренером "Балтика" в начале февраля, его контракт был рассчитан до конца сезона-2016/17. На момент его прихода клуб занимал предпоследнее, 19-е место после 24 туров чемпионата ФНЛ. По итогам первенства команда под его руководством заняла 14-е место в ФНЛ, показав самый высокий результат за три последних года. В весенней части турнира "Балтика" одержала 7 побед при трех поражениях и четырех ничьих.