Глава федерации: состав сборной России по фехтованию к ОИ-2020 обновится на 70%

МОСКВА, 30 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Состав сборной России по фехтованию обновится к Олимпийским играм 2020 года на 70 процентов по сравнению с Играми-2016. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фехтования России Александр Михайлов.

В этом году россияне выступят на чемпионате Европы в Грузии в июне и чемпионате мира в Германии в июле.

"Задача на чемпионат мира - выступить достойно, - заявил Михайлов. - Сейчас идет планомерная подготовка молодого состава к следующим Олимпийским играм, мы должны их "накатать", сплотить. Если сейчас сборная уже изменена на 50 процентов, к Играм она будет обновлена практически на 70 процентов. Все турниры - и чемпионат мира, и чемпионат Европы - являются подготовительными к следующей Олимпиаде".

По словам главы федерации, состав на чемпионат Европы будет утвержден на заседании бюро исполкома 8 июня. "Еще не было заседания бюро исполкома, который бы утвердил состав. 8 июня утвердим на чемпионат Европы, а потом уже где-то в июле будем утверждать состав на чемпионат мира", - рассказал собеседник ТАСС.

Летние Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа. На Играх 2016 года россияне завоевали четыре золотых, одну серебряную и две бронзовые медали.