Дэйли: возможность участия игроков НХЛ в ОИ-2018 в индивидуальном порядке пока не ясна

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МОСКВА, 30 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Возможность участия игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Олимпийских играх 2018 года в индивидуальном порядке пока не ясна, точные параметры этого будут определены позднее. Об этом ТАСС сообщил заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.
В начале апреля НХЛ объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат в феврале 2018 года на олимпийский хоккейный турнир, при этом отметив, что вопрос индивидуального участия игроков будет обсуждать отдельно. Во вторник комиссар НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что ни один из игроков лиги не будет участвовать в Играх 2018 года.
"Возможность участия игроков НХЛ в Олимпиаде пока не определена. Точные параметры и правила участия будут обсуждать позднее", - сообщил Дейли.
Игроки НХЛ выступали на Олимпиадах с 1998 года. Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.