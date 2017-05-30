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Олимпийский чемпион по волейболу Тарас Хтей завершил карьеру

Спорт
30 мая, 17:38 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

В клубной карьере спортсмен дважды выигрывал чемпионат России, становился победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира

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Тарас Хтей

Тарас Хтей

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 30 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Олимпийский чемпион 2012 года 35-летний волейболист Тарас Хтей завершил карьеру. Об этом ТАСС сообщил главный тренер волейбольного клуба "Белогорье" Геннадий Шипулин.

"Хтей завершил карьеру. Он стал спортивным директором "Белогорья", - сказал Шипулин.

Тарас Хтей является золотым и бронзовым призером Олимпийских игр, серебряным призером чемпионата мира и чемпионата Европы, победителем Кубка мира и Мировой лиги.

В клубной карьере спортсмен дважды выигрывал чемпионат России, становился победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

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