Олимпийский чемпион по волейболу Тарас Хтей завершил карьеру

МОСКВА, 30 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Олимпийский чемпион 2012 года 35-летний волейболист Тарас Хтей завершил карьеру. Об этом ТАСС сообщил главный тренер волейбольного клуба "Белогорье" Геннадий Шипулин.

"Хтей завершил карьеру. Он стал спортивным директором "Белогорья", - сказал Шипулин.

Тарас Хтей является золотым и бронзовым призером Олимпийских игр, серебряным призером чемпионата мира и чемпионата Европы, победителем Кубка мира и Мировой лиги.

В клубной карьере спортсмен дважды выигрывал чемпионат России, становился победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.