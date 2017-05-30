Хачанов вышел во второй круг Roland Garros

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Россиянин Карен Хачанов победил чилийца Николаса Джарри в матче первого круга Roland Garros (призовой фонд - более €36 млн), второго в сезоне турнира серии Большого шлема.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 3:6, 7:6 (7:4), 6:1 в пользу россиянина.

Хачанов занимает 53-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Джарри - 207-ю.

Во втором круге россиянин встретится с победителем матча между немцем Яном-Леннардом Штруффом и чехом Томашем Бердыхом.

Открытый чемпионат Франции по теннису завершится 11 июня.