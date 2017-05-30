Шляхтин: ФК "Крылья Советов" выбирает тренера их пяти кандидатур, решение будет в среду

Шляхтин: ФК "Крылья Советов" выбирает тренера их пяти кандидатур, решение будет в средуСпорт 30 мая, 18:32
Минюст РФ обжалует решение ЕСПЧ о нарушениях на выборах 2011 годаПолитика 30 мая, 18:13
Борцы "Самбо-70" провели показательные поединки на вертолетной площадке в Тихом океанеСпорт 30 мая, 17:59
Путин: планы экономического развития страны должны быть ясными и реалистичнымиЭкономика и бизнес 30 мая, 17:58
Хачанов вышел во второй круг Roland GarrosСпорт 30 мая, 17:57
Олимпийский чемпион по волейболу Тарас Хтей завершил карьеруСпорт 30 мая, 17:38
От оленьих пантов до "мотособак": необычные товары, которые экспортирует РоссияЭкономика и бизнес 30 мая, 17:31
Британская полиция предъявила обвинение в подготовке теракта жителю ЛондонаМеждународная панорама 30 мая, 17:28
Аксенов назвал бессмысленным возбуждение Украиной дела против чиновников КрымаПолитика 30 мая, 17:25
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб "Крылья Советов" рассматривает пять кандидатур на пост главного тренера команды, окончательное решение будет принято в среду. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров клуба Дмитрий Шляхтин.
"Решение еще не принято. У нас на пост главного тренера претендуют пять кандидатур. Завтра определимся", - сказал Шляхтин.
Ранее в СМИ появлялась информация, что на пост главного тренера "Крыльев Советов" претендуют текущий наставник самарцев Вадим Скрипченко, тренер красноярского "Енисея" Андрей Тихонов, бывший главный тренер грозненского "Терека" Рашид Рахимов, а также бывший главный тренер краснодарской "Кубани" Сергей Ташуев.
"Крылья Советов" заняли предпоследнее, 15-е место в Российской футбольной премьер-лиге в сезоне-2016/17 и покинули элитный дивизион. Команда начинала сезон под руководством бельгийского специалиста Франка Веркаутерена, затем в начале ноября команду возглавил Скрипченко.