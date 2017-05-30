Шляхтин: ФК "Крылья Советов" выбирает тренера их пяти кандидатур, решение будет в среду

МОСКВА, 30 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб "Крылья Советов" рассматривает пять кандидатур на пост главного тренера команды, окончательное решение будет принято в среду. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров клуба Дмитрий Шляхтин.

"Решение еще не принято. У нас на пост главного тренера претендуют пять кандидатур. Завтра определимся", - сказал Шляхтин.

Ранее в СМИ появлялась информация, что на пост главного тренера "Крыльев Советов" претендуют текущий наставник самарцев Вадим Скрипченко, тренер красноярского "Енисея" Андрей Тихонов, бывший главный тренер грозненского "Терека" Рашид Рахимов, а также бывший главный тренер краснодарской "Кубани" Сергей Ташуев.

"Крылья Советов" заняли предпоследнее, 15-е место в Российской футбольной премьер-лиге в сезоне-2016/17 и покинули элитный дивизион. Команда начинала сезон под руководством бельгийского специалиста Франка Веркаутерена, затем в начале ноября команду возглавил Скрипченко.