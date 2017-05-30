Организаторы этапа чемпионата мира по мотокроссу в РФ ожидают от 40 до 60 тысяч зрителей

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МОСКВА, 30 мая. /Корр. ТАСС Василий Вавилин, Артем Кузнецов/. От 40 до 60 тысяч человек, как ожидается, посетят этап чемпионата мира по мотокроссу (MXGP), который пройдет в Краснодарском крае 10-11 июня. Об этом ТАСС сообщил один из организаторов соревнования, президент Федерации мотоциклетного спорта РФ Александр Джеус.
"Рассчитываем, что придут 40-60 тысяч человек", - сказал он. При этом на вопрос, сколько же удастся выручить за счет продажи билетов, Джеус не смог дать конкретного ответа. "Что касается билетной программы, то для компании- организатора продажи билетов - это больше опыт. Мы пока не понимаем, сколько нам удастся выручить за билетную программу, хотя примерно понятно количество зрителей", - пояснил он.
Этап MXGP пройдет 10-11 июня на трассе спортивно- технического комплекса ВДЦ "Орленок" в Туапсинском районе Краснодарского края. В текущем году в чемпионате мира по мотокроссу участвуют двое россиян Евгений Бобрышев и Всеволод Брыляков, однако есть вероятность, что домашнюю гонку они могут пропустить из-за травм.