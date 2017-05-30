Кузнецов проиграл первой "ракетке" мира Маррею на Roland Garros

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Россиянин Андрей Кузнецов уступил первой "ракетке" мира британцу Энди Маррею в матче первого круга Roland Garros (призовой фонд - более €36 млн), второго в сезоне турнира серии Большого шлема.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 4:6, 6:2, 6:0 в пользу Маррея.
Кузнецов занимает 73-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.
Во втором круге британец встретится со словаком Мартином Клижаном. Открытый чемпионат Франции по теннису завершится 11 июня.