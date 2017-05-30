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Кузнецов проиграл первой "ракетке" мира Маррею на Roland Garros

Спорт
30 мая, 19:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 6:4, 4:6, 6:2, 6:0 в пользу британца

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Андрей Кузнецов

Андрей Кузнецов

© EPA/DAN HIMBRECHTS

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Россиянин Андрей Кузнецов уступил первой "ракетке" мира британцу Энди Маррею в матче первого круга Roland Garros (призовой фонд - более €36 млн), второго в сезоне турнира серии Большого шлема.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 4:6, 6:2, 6:0 в пользу Маррея.

Кузнецов занимает 73-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Во втором круге британец встретится со словаком Мартином Клижаном. Открытый чемпионат Франции по теннису завершится 11 июня.

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