Футболист Иванов продлил контракт с "Тереком"

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Полузащитник Олег Иванов подписал новое соглашение с футбольным клубом "Терек" на три года. Об этом сообщил президент клуба Магомед Даудов в своем Instagram.

Дорогие друзья! Хочу поделиться с новостью, которую ждали любители футбола и болельщики «Терека» в особенности: сегодня контракт с Республиканским Футбольным Клубом «Терек» Грозный имени АХМАТ-ХАДЖИ КАДЫРОВА продлил полузащитник, один из лидеров команды Олег Иванов. Он рассчитан еще на три года. Мы всегда отмечали, что Олег является одним из ключевых игроков команды, лидером, как на поле, так и за его пределами. Доверительные отношения, сложившиеся у нас за время совместной работы в нашем клубе, позволяли нам спокойно относиться к всевозможным слухам о переходе Иванова в другой клуб, будучи уверенными, что подписание нового контракта – дело времени. Олег и сам не раз заявлял, что хотел бы продолжить играть в «Тереке», где в него поверили, где приобрел былые кондиции, где исключительно дружеский коллектив. К сожалению, из-за хирургического вмешательства и последующего лечения, Олег был вынужден пропустить несколько игр весенней части чемпионата. Мы все его поддерживали и ждали скорейшего выздоровления. А вернувшись, своими фирменными пасами и уверенной игрой он вновь стал радовать всех болельщиков нашего клуба. Желаю Олегу достичь новых высот с «Тереком», оставаться таким же ярким футболистом на поле и человеком за его пределами! #Кадыров #Даудов #Терек #Футбол #Иванов #Грозный #Спорт Публикация от М.Х.Даудов "Лорд" (@lord_095) Май 30 2017 в 8:44 PDT

"Хочу поделиться новостью, которую ждали любители футбола и болельщики "Терека" в особенности: сегодня контракт с "Тереком" продлил полузащитник, один из лидеров команды Олег Иванов, - написал Даудов. - Он рассчитан еще на три года. Мы всегда отмечали, что Олег является одним из ключевых игроков команды, лидером как на поле, так и за его пределами. Доверительные отношения, сложившиеся у нас за время совместной работы в нашем клубе, позволяли нам спокойно относиться к всевозможным слухам о переходе Иванова в другой клуб, будучи уверенными, что подписание нового контракта - это дело времени".

Предыдущий контракт Иванова истекал в конце этого сезона.

В нынешнем сезоне 30-летний полузащитник провел 22 матча за "Терек", в которых забил один мяч.