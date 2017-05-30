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Этап чемпионата мира по мотокроссу в РФ обойдется более чем в 100 млн рублей

Спорт
30 мая, 19:25 UTC+3 МОСКВА Василий Вавилин, Артем Кузнецов

Владелец команды "Яхнич моторспорт" Александр Яхнич пояснил, что подобные дорогостоящие соревнования приносят больше выгоды не организаторам, а тем регионам, где проводятся подобные мероприятия

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Александр Джеус

Александр Джеус

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 30 мая. /Корр. ТАСС Василий Вавилин, Артем Кузнецов/. Затраты на проведение этапа чемпионата мира по мотокроссу (MXGP) в России превысят 100 млн рублей. Как отметил в беседе с ТАСС президент Федерации мотоциклетного спорта России Александр Джеус, в большей степени на организацию соревнования пойдут средства спонсоров.

"Это долевое финансирование. Администрация Краснодарского края внесла порядка 20 процентов, Минспорт России - порядка 10 процентов, все остальное - это спонсоры и компания "Яхнич моторспорт". Все это удовольствие стоит за 100 млн рублей", - сказал он.

При этом Джеус пояснил, что мероприятие вряд ли окупиться. "Это скорее больше социальный проект. Проект, направленный на позиционирование России в мире. Второе - это развитие технических видов спорта. Это целая индустрия", - подчеркнул глава федерации.

"Мы хотим, чтобы результатом стали приход технологий в Россию, создание новых рабочих мест, создание производства моторов, мотоциклетной техники", - добавил он.

Со своей стороны заместитель Джеуса, владелец команды "Яхнич моторспорт" Александр Яхнич пояснил, что подобные дорогостоящие в плане организации соревнования приносят больше выгоды не организаторам, а тем регионам, где проводятся подобные мероприятия. "Если мы возьмем арабские страны, а именно страны Персидского залива, если возьмем Юго-Восточную Азию, там огромное участие государства в этих вопросах. Просто потому что эффект от такого участия в первую очередь получает не мотофедерация, а эффект получает государство. Это развитие туристической инфраструктуры, сколько люди, которые приедут, выпьют, съедят в регионе, поступление налогов", - сказал он.

Этап MXGP в России пройдет 10 и 11 июня на трассе спортивно-технического комплекса ВДЦ "Орленок" в Туапсинском районе Краснодарского края. В текущем году в чемпионате мира по мотокроссу участвуют двое россиян Евгений Бобрышев и Всеволод Брыляков, однако есть вероятность, что домашнюю гонку они могут пропустить из-за травм.

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