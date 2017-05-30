Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.05:
$ 56.52
€ 62.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россиянин Штырков проведет бой в Екатеринбурге с известным японским бойцом Исии

Спорт
30 мая, 19:28 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Всего в активе японского спортсмена 15 побед и семь поражений в ММА

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Известный японский боец смешанных единоборств (ММА) и бывший соперник Федора Емельяненко Сатоси Исии 10 июля в Екатеринбурге проведет поединок против россиянина Ивана Штыркова. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор промоутерской компании RCC Boxing Promotion Алексей Титов.

"Штырков проведет бой против Исии. Контракт подписан", - сказал Титов.

Исии является олимпийским чемпионом 2008 года по дзюдо. Российским болельщикам японец известен по бою с Федором Емельяненко, который состоялся в 2011 году и завершился победой россиянина нокаутом.

Также Исии проводил поединки в организациях М-1 (победа над Джеффом Монсоном), Bellator и Rizin.

Всего в активе японского спортсмена 15 побед и семь поражений в ММА.

Штырков по прозвищу Уральский Халк в последнем бою победил англичанина Филиппа Де Фрайса. Всего в активе россиянина десять побед и ни одного поражения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
6
Борцы "Самбо-70" провели показательные поединки на вертолетной площадке в Тихом океане
6
Наперегонки с медузами: в Сочи впервые прошли заплывы серии Oceanman
Роман Нойштедтер
10
Футболисты Акинфеев и Нойштедтер проводят первую тренировку в Австрии
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украина открыла уголовное дело против РФ за ведение "гибридной войны"
2
Премьер-министр Сербии Александар Вучич подал в отставку
3
Захарова: Киев после решения Нидерландов сможет какое-то время кормить народ сказками
4
Трамп считает, что в России смеются над США из-за обвинений в его адрес
5
В ЕСПЧ передали дело Навального на рассмотрение Большой палаты суда
6
Премьер Молдавии: Кишинев хочет от Москвы более уважительного отношения
7
"Аэрофлот" подал иск на 2,1 млрд руб. к производителю самолетов Sukhoi SuperJet
Темы дня
Загрузка...
Реклама