Россиянин Штырков проведет бой в Екатеринбурге с известным японским бойцом Исии

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МОСКВА, 30 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Известный японский боец смешанных единоборств (ММА) и бывший соперник Федора Емельяненко Сатоси Исии 10 июля в Екатеринбурге проведет поединок против россиянина Ивана Штыркова. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор промоутерской компании RCC Boxing Promotion Алексей Титов.
"Штырков проведет бой против Исии. Контракт подписан", - сказал Титов.
Исии является олимпийским чемпионом 2008 года по дзюдо. Российским болельщикам японец известен по бою с Федором Емельяненко, который состоялся в 2011 году и завершился победой россиянина нокаутом.
Также Исии проводил поединки в организациях М-1 (победа над Джеффом Монсоном), Bellator и Rizin.
Всего в активе японского спортсмена 15 побед и семь поражений в ММА.
Штырков по прозвищу Уральский Халк в последнем бою победил англичанина Филиппа Де Фрайса. Всего в активе россиянина десять побед и ни одного поражения.