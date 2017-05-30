Россиянин Штырков проведет бой в Екатеринбурге с известным японским бойцом Исии

МОСКВА, 30 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Известный японский боец смешанных единоборств (ММА) и бывший соперник Федора Емельяненко Сатоси Исии 10 июля в Екатеринбурге проведет поединок против россиянина Ивана Штыркова. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор промоутерской компании RCC Boxing Promotion Алексей Титов.

"Штырков проведет бой против Исии. Контракт подписан", - сказал Титов.

Исии является олимпийским чемпионом 2008 года по дзюдо. Российским болельщикам японец известен по бою с Федором Емельяненко, который состоялся в 2011 году и завершился победой россиянина нокаутом.

Также Исии проводил поединки в организациях М-1 (победа над Джеффом Монсоном), Bellator и Rizin.

Всего в активе японского спортсмена 15 побед и семь поражений в ММА.

Штырков по прозвищу Уральский Халк в последнем бою победил англичанина Филиппа Де Фрайса. Всего в активе россиянина десять побед и ни одного поражения.