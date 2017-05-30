Чемпион мира по боксу Лебедев не против провести бой- реванш с Гассиевым

Дарья Касаткина вышла во второй круг Roland GarrosСпорт 30 мая, 20:04
Цена акций Amazon.com впервые превысила $1 тыс.Экономика и бизнес 30 мая, 19:58
Чемпион мира по боксу Лебедев не против провести бой- реванш с ГассиевымСпорт 30 мая, 19:50
Шарапова заняла 23-е место в рейтинге самых популярных спортсменов по версии ESPNСпорт 30 мая, 19:45
Путин: необходимо совершенствовать структуру РАННаука 30 мая, 19:40
ЦСР предлагает не увеличивать налоговую нагрузку на бизнес в ближайшие шесть летЭкономика и бизнес 30 мая, 19:38
Денис Мацуев представил в Петербурге новую программу "Джаз в кругу друзей"Культура 30 мая, 19:36
Премьер-министр Сербии Александар Вучич подал в отставкуМеждународная панорама 30 мая, 19:34
Минюст США отказался комментировать решение суда в Праге об экстрадиции россиянинаМеждународная панорама 30 мая, 19:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Команда чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 90,79 кг россиянина Дениса Лебедева не против проведения реванша с обладателем титула Международной боксерской федерации (IBF) Муратом Гассиевым. Об этом ТАСС сообщил менеджер Лебедева Вадим Корнилов.
"Мы не против, но конкретно это пока не обсуждалось. Сами мы тоже предложения не делали. Пока мы хотим, чтобы Лебедев защитил титул WBA, поскольку у него есть обязательства", - сказал Корнилов.
Гассиев 3 декабря прошлого года по очкам победил Лебедева и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF. На счету 23-летнего Гассиева 24 победы (17 нокаутом) и ни одного поражения.
В активе Лебедева 32 боя, это поражение стало для него третьим в карьере, в его активе 29 побед (22 - нокаутом).