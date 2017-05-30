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Чемпион мира по боксу Лебедев не против провести бой- реванш с Гассиевым

Спорт
30 мая, 19:50 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Гассиев 3 декабря прошлого года по очкам победил Лебедева и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF

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Денис Лебедев

Денис Лебедев

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 30 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Команда чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 90,79 кг россиянина Дениса Лебедева не против проведения реванша с обладателем титула Международной боксерской федерации (IBF) Муратом Гассиевым. Об этом ТАСС сообщил менеджер Лебедева Вадим Корнилов.

"Мы не против, но конкретно это пока не обсуждалось. Сами мы тоже предложения не делали. Пока мы хотим, чтобы Лебедев защитил титул WBA, поскольку у него есть обязательства", - сказал Корнилов.

Гассиев 3 декабря прошлого года по очкам победил Лебедева и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF. На счету 23-летнего Гассиева 24 победы (17 нокаутом) и ни одного поражения.

В активе Лебедева 32 боя, это поражение стало для него третьим в карьере, в его активе 29 побед (22 - нокаутом).

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