Дарья Касаткина вышла во второй круг Roland Garros

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Россиянка Дарья Касаткина победила бельгийку Янину Викмайер в матче первого круга Roland Garros (призовой фонд - более €36 млн), второго в сезоне турнира серии Большого шлема.
Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу россиянки.
Касаткина занимает 28-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Викмайер - 69-ю.
Во втором круге россиянка встретится с чешкой Маркетой Вондрусовой. Открытый чемпионат Франции по теннису завершится 11 июня.