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Дарья Касаткина вышла во второй круг Roland Garros

Спорт
30 мая, 20:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

В матче первого круга россиянка победила бельгийку Янину Викмайер

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Дарья Касаткина

Дарья Касаткина

© EPA/ETIENNE LAURENT

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Россиянка Дарья Касаткина победила бельгийку Янину Викмайер в матче первого круга Roland Garros (призовой фонд - более €36 млн), второго в сезоне турнира серии Большого шлема.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу россиянки.

Касаткина занимает 28-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Викмайер - 69-ю.

Во втором круге россиянка встретится с чешкой Маркетой Вондрусовой. Открытый чемпионат Франции по теннису завершится 11 июня.

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