Генменеджер "Вашингтона": клуб не собирается обменивать Овечкина

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" не будет обменивать российского форварда и капитана команды Александра Овечкина. Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Брайан Маклеллан, слова которого приводит агентство AP.

После завершения текущего сезона в СМИ стала появляться информация, согласно которой руководство "Вашингтона" рассматривало вариант с обменом 31-летнего лидера команды. В качестве возможного места продолжения карьеры для россиянина рассматривался, в частности, недавно вошедший в состав НХЛ клуб "Вегас Голден Найтс".

"Овечкин является большой частью истории клуба, и разговоры об его обмене в настоящее время не являются разумными. Может быть, когда-нибудь это и произойдет за хорошую компенсацию, но обмен Овечкина не соответствует клубным интересам на текущий момент. Он важная часть команды и останется таковым в будущем", - сказал Маклеллан.

Овечкин был выбран "Вашингтоном" на драфте 2004 года под общим первым номером. С 2005 года выступает за команду (во время локаута в сезоне-2012/13 играл за московское "Динамо"), с которой трижды становился победителем регулярного чемпионата НХЛ. Кроме того, россиянин шесть раз принимал участие в Матчах всех звезд НХЛ, а в текущем году был включен в список 100 величайших игроков в истории лиги.