Кэти Дува: команда Уорда пыталась переманить тренера Ковалева

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МОСКВА, 30 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Команда чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) американца Андре Уорда хотела переманить тренера российского боксера Сергея Ковалева. Об этом ТАСС заявила глава промоутерской компании Main Events и представитель Ковалева Кэти Дува.
Ранее издание BoxingScene со ссылкой на представителей Уорда сообщило о том, что тренер Ковалева Джон Дэвид Джексон хотел перейти в команду американца перед боем-реваншем.
"Это неправда. Представители Уорда обратились к тренеру Сергея и предложили ему много денег. Но он отказал им", - сказала Дува.
Бой пройдет 17 июня в Лас-Вегасе. Его победитель станет обладателем чемпионских титулов по версиям ВБА, ВБО и ИБФ.
На счету Ковалева 30 побед (26 - нокаутом), одно поражение и одна ничья. В послужном списке Уорда 31 победа (15 - нокаутом) и ни одного поражения.