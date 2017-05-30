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Кэти Дува: команда Уорда пыталась переманить тренера Ковалева

Спорт
30 мая, 21:20 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Ранее издание BoxingScene со ссылкой на представителей Уорда сообщило о том, что тренер Ковалева Джон Дэвид Джексон хотел перейти в команду американца перед боем-реваншем

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Андре Уорд

Андре Уорд

© AP Photo/John Locher

МОСКВА, 30 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Команда чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) американца Андре Уорда хотела переманить тренера российского боксера Сергея Ковалева. Об этом ТАСС заявила глава промоутерской компании Main Events и представитель Ковалева Кэти Дува.

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Тренер боксера Ковалева хотел перейти к Уорду за пару месяцев до боя-реванша

Ранее издание BoxingScene со ссылкой на представителей Уорда сообщило о том, что тренер Ковалева Джон Дэвид Джексон хотел перейти в команду американца перед боем-реваншем.

"Это неправда. Представители Уорда обратились к тренеру Сергея и предложили ему много денег. Но он отказал им", - сказала Дува.

Бой пройдет 17 июня в Лас-Вегасе. Его победитель станет обладателем чемпионских титулов по версиям ВБА, ВБО и ИБФ.

На счету Ковалева 30 побед (26 - нокаутом), одно поражение и одна ничья. В послужном списке Уорда 31 победа (15 - нокаутом) и ни одного поражения.

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