Нижегородский "Олимпиец" под руководством Писарева вышел в ФНЛ

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Нижегородский "Олимпиец" обыграл новотроицкий клуб "Носта" со счетом 3:0 в матче 26-го тура и занял первое место в зоне "Урал-Поволжье" чемпионата Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

Главным тренером "Олимпийца" является Николай Писарев, который с 2010 по 2015 год возглавлял молодежную сборную России.

Ранее право выступить в следующем сезоне в ФНЛ получили санкт-петербургское "Динамо", курский "Авангард", "Ротор-Волгоград" и "Чита".