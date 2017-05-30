Нижегородский "Олимпиец" под руководством Писарева вышел в ФНЛ

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Нижегородский "Олимпиец" обыграл новотроицкий клуб "Носта" со счетом 3:0 в матче 26-го тура и занял первое место в зоне "Урал-Поволжье" чемпионата Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).
Главным тренером "Олимпийца" является Николай Писарев, который с 2010 по 2015 год возглавлял молодежную сборную России.
Ранее право выступить в следующем сезоне в ФНЛ получили санкт-петербургское "Динамо", курский "Авангард", "Ротор-Волгоград" и "Чита".