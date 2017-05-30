Власов и Носкова вышли во второй круг чемпионата мира по настольному теннису в миксте

Уроженка Москвы борется с пищевыми отходами в ДанииСоциальная ответственность 30 мая, 23:06
Федун подтвердил, что Измайлов сменит Жиркова на посту зампреда совдира "Спартака"Спорт 30 мая, 22:29
Писарев: проведение в Нижнем Новгороде ЧМ-2018 мотивирует футболистов "Олимпийца"Спорт 30 мая, 22:26
Пентагон подтвердил начало поставок оружия сирийским курдамМеждународная панорама 30 мая, 22:24
МЧС: прогноз Росгидромета о порывах ветра в Москве не подпадал под категорию ЧСОбщество 30 мая, 21:45
"Химки" победили "Зенит" в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБСпорт 30 мая, 21:25
Кэти Дува: команда Уорда пыталась переманить тренера КовалеваСпорт 30 мая, 21:20
Томашевский победил Багдасаряна в первом туре чемпионата Европы по шахматамСпорт 30 мая, 21:02
СМИ: Трамп рассматривает на пост главы ФБР бывшего заместителя главы бюроМеждународная панорама 30 мая, 20:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Российская пара Григорий Власов и Яна Носкова победила нигерийцев Куадри Аруну и Эдема Оффионга в матче первого круга чемпионата мира по настольному теннису, который проходит в немецком Дюссельдорфе.
Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу россиян.
Еще одна российская пара Кирилл Скачков и Ольга Воробьева проиграла свой матч тайваньцам Чэнь Чинь-Ань и Чэнь И-Чин со счетом 2:4.
Чемпионат мира по настольному теннису завершится 5 июня.