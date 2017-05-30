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Власов и Носкова вышли во второй круг чемпионата мира по настольному теннису в миксте

Спорт
30 мая, 21:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

В матче первого круга они победили нигерийцев Куадри Аруну и Эдема Оффионга

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Российская пара Григорий Власов и Яна Носкова победила нигерийцев Куадри Аруну и Эдема Оффионга в матче первого круга чемпионата мира по настольному теннису, который проходит в немецком Дюссельдорфе.

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу россиян.

Еще одна российская пара Кирилл Скачков и Ольга Воробьева проиграла свой матч тайваньцам Чэнь Чинь-Ань и Чэнь И-Чин со счетом 2:4.

Чемпионат мира по настольному теннису завершится 5 июня.

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