Кабмин внес в Госдуму проект закона о порядке финансирования медобеспечения спортсменов

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Правительство внесло в Госдуму законопроект, которым определяется порядок финансирования медико-биологического обеспечения, включая медицинскую реабилитацию, спортсменов российских сборных команд. Текст документа размещен в думской электронной базе данных.
Как отмечают разработчики в пояснительной записке, проектом закона "впервые вводится понятие "медико-биологическое обеспечение спортсменов спортивных сборных команд РФ и субъектов РФ". Предполагается, что "это комплекс мероприятий по систематическому контролю за состоянием здоровья спортсменов и медицинских вмешательств, направленный на восстановление работоспособности и здоровья спортсменов".
Этот комплекс включает психологическую помощь, обеспечение спортсменов лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными пищевыми продуктами, а также проведение научных исследований в области спортивной медицины.
Отдельно отмечается, что медико-биологическое обеспечение спортсменов осуществляется в соответствии с требованиями как общероссийских антидопинговых правил, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, так и антидопинговых правил, утвержденных международными антидопинговыми организациями.
Законопроект "однозначно определяет федеральный бюджет как источник финансирования мероприятий по медико- биологическому обеспечению спортсменов спортивных сборных команд РФ". Таким образом, поясняют авторы, устраняется правовой дисбаланс между положениями федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и закона "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" в части различных источников финансирования медико-биологического обеспечения спортивных сборных.
Кроме того, законопроектом определен механизм своевременного информирования федеральных органов исполнительной власти о внесении изменений в перечни субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте.