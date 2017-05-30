"Динамо" обыграло "Дину" в первом матче финальной серии чемпионата России по мини-футболу

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Подмосковное "Динамо" победило московскую "Дину" со счетом 2:1 в первом матче финальной серии чемпионата России по мини-футболу, который прошел в Москве.

В составе "Дины" отличился Артем Ниязов (48). В составе "Динамо" мячи забили Анатолий Бадретдинов (4) и Робиньо (13).

Вторая встреча серии до трех побед пройдет в Москве 31 мая.