Десять полицейских пострадали при разгоне футбольных болельщиков в Мюнхене

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Десять полицейских получили во вторник ранения на футбольном матче между командами второй бундеслиги "Мюнхен 1860" и "Ян". Игра прошла на "Альянц- Арене" в Мюнхене.
"Результаты стыкового матча между командами "Мюнхен 1860" и "Ян": десять легко раненных полицейских, в которых прилетели метательные снаряды. Разве так можно? На данный момент обстановка спокойная", - говорится в сообщении правоохранителей в Twitter.
"Мюнхен 1860" проиграл со счетом 0:2 и впервые за 24 года покинул вторую бундеслигу.
По данным агентства ДПА, ближе к концу матча, когда исход игры стал очевиден, разъяренные фанаты "Мюнхена 1860" сломали ограду, прорвались на одну из трибун и стали кидать во вратаря "Яна" палки и стулья. Полицейские были вынуждены встать между игроками и болельщиками. На некоторое время матч был прерван.