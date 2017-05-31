Волейболистки сборной России стартуют в отборочном турнире ЧМ-2018

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Обновленная женская сборная России под руководством известного тренера Владимира Кузюткина стартует в отборочном турнире к чемпионату мира 2018 года.
Российская команда в рамках группового турнира сыграет в Хорватии, где будут разыграны первые прямые путевки на мировое первенство.
Противостоять команде Кузюткина будут сборные Хорватии, Австрии, Венгрии, Греции и Грузии. В стартовом матче российские волейболистки сыграют с австрийками. Встреча пройдет в городе Осиек, начало - 16:00 мск.
В бой с прежними лидерами
Состав сборной России при Кузюткине сохранил свой костяк после неудачи на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. В отборочном турнире к ЧМ-2018 сыграют Татьяна Кошелева и Наталья Обмочаева, им поможет блокирующая Ирина Заряжко (Королева).
Из заявки на матчи по причине травмы выпала представительница московского "Динамо" Яна Щербань, которая продолжит восстановление от повреждения в Москве.
В преддверии старта отборочного турнира подопечные Кузюткина провели контрольные матчи со сборной Турции в Стамбуле. Первая встреча завершилась победой россиянок со счетом 3-0, вторая - поражением с аналогичным счетом. При этом в каждом матче команды провели еще дополнительный четвертый сет, чтобы увеличить игровую нагрузку для волейболисток.
Задача - выход на чемпионат мира
Во время своего назначения Кузюткин четко и конкретно поставил задачу перед командой - выход на чемпионат мира.
"Мы внесем коррективы в игру. Команда нуждается в обновлении состава и игры. Главной задачей сезона является попадание на чемпионат мира, которое задаст тон сезону", - заявил Кузюткин ТАСС.
По итогам второго отборочного турнира прямые путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в шести группах. Второе место в группе даст возможность сборным продолжить борьбу за путевку на мировое первенство в третьем отборочном турнире.
Чемпионат мира пройдет с 30 сентября по 21 октября в Токио.