Допинг-проба пауэрлифтера из Канады дала положительный результат на 11 запрещенных веществ

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Канадский пауэрлифтер Томас Джеймэл дисквалифицирован на четыре года за положительную допинг-пробу, которая показала наличие в организме спортсмена 11 запрещенных веществ. Об этом сообщает пресс- служба Канадского центра по вопросам этики в спорте (CCES).
Допинг-проба была взята у спортсмена во время соревновательного периода 11 февраля. Образец мочи атлета показал наличие в организме 11 запрещенных веществ: нандролона, тестостерона, метандиенона, оксандролона, оксиметолона, клостебола, болденона и дростанолона (S1 анаболические агенты), тамоксифена и летрозола (S-гормон 0,4 и метаболические модуляторы), а также марихуаны.
Джеймаэл, проживающий в Сиднее (Австралия), отстранен от любой соревновательной деятельности в любом виде спорта до 19 апреля 2021 года.