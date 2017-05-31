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"Манчестер Юнайтед" стал самым дорогим футбольным клубом мира

Спорт
31 мая, 3:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, мая. /ТАСС

По версии авторитетной аудиторской компании KPMG, стоимость английского клуба составляет €3,186 млрд

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© EPA/GEORGI LICOVSKI

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Английский "Манчестер Юнайтед" стал самым дорогим футбольным клубом мира по версии авторитетной аудиторской компании KPMG. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

По версии компании, стоимость английского клуба оценивается в €3,186 млрд. "Манчестер Юнайтед" обошел испанский "Реал" (€3,057 млрд), с которым делил первое место в прошлогоднем отчете компании. На третье место рейтинга специалисты поставили испанскую "Барселону", оценив ее стоимость в €2,8 млрд.

Далее в рейтинге в порядке убывания располагаются: немецкая "Бавария" (€2,5 млрд), английские "Манчестер Сити" (2,04), "Арсенал" (2,02), "Челси" (1,7), "Ливерпуль" (1,4), итальянский "Ювентус" (1,3) и английский "Тоттенхэм" (1,04). Замыкает таблицу французский клуб "Марсель", чья стоимость оценивается в €196 млн. В отчете компании отмечается, что суммарная стоимость 32 клубов, попавших в рейтинг, составляет €29,9 млрд. Данный показатель на 14 процентов превосходит суммарную стоимость 32 клубов в прошлогоднем рейтинге.

Российские клубы в данном рейтинге не представлены.

В основу исследования положен анализ общедоступной финансовой информации 32 лучших футбольных клубов Европы за сезоны-2014/15 и 2015/16 по состоянию на 1 января 2017 года. Рейтинг составлялся исходя из пяти критериев: рентабельность, популярность, доходы от стадиона, доходы от телетрансляций и спортивный потенциал. В данном рейтинге не учитывались спортивные и бизнес результаты клубов прошедшего сезона-2016/17. KPMG является одной из четырех крупнейших компаний, оказывающих консалтинговые и аудиторские услуги, помимо нее в этот список входят Ernst & Young, PwC и Deloitte Touche Tohmatsu.

В сезоне-2015/16 "Манчестер Юнайтед" в чемпионате Англии занял пятое место и стал обладателем Кубка Англии. В минувшем сезоне клуб занял шестое место в национальном первенстве, но завоевал три трофея, победив в Суперкубке Англии, Кубке английской лиги и Лиге Европы.

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