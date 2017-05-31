СМИ: Люсьен Фавр станет новым главным тренером дортмундской "Боруссии"

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Главный тренер французского футбольного клуба "Ницца" Люсьен Фавр станет новым главным тренером дортмундской "Боруссии". Об этом сообщает немецкое издание Kicker со ссылкой на источник в немецком клубе.
Накануне Томас Тухель покинул пост главного тренера "Боруссии", под руководством которого в прошедшем сезоне клуб занял третье место в чемпионате Германии, пробившись в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2017/18, и стал обладателем Кубка Германии. Тухель возглавил "Боруссию" в 2015 году. До этого он в 2009-2014 годах работал в "Майнце". Под руководством Тухеля "Боруссия" становилась серебряным и бронзовым призером чемпионата Германии.
Издание отмечает, что стороны уже достигли соглашения, но клубу из Дортмунда придется выкупить контракт тренера с действующим работодателем, который завершается в 2019 году. Компенсация может составить €5 млн.
Швейцарец Фавр возглавляет "Ниццу" с 2016 года, в минувшем сезоне "Ницца" стала третьей в чемпионате Франции. Также специалист работал в "Боруссии" из Менхенгладбаха (2011-2015), берлинской "Герте" (2007-2009), швейцарских "Цюрихе" (2003-2007) и "Серветте" (2000-2002). "Цюрих" под руководством Фавра дважды выиграл чемпионат Швейцарии (2006, 2007). В сезонах-2011/12 и 2014/15 Фавр признавался лучшим тренером чемпионата Германии.